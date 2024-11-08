Tesla, Cybertruck modelinin kiralama seçeneklerini duyurdu. Fiyatlar, 36 aylık ve 24 aylık süreler için farklı seçeneklerle sunuluyor.

Tesla, ABD'deki tüketiciler için Cybertruck modelini kiralama seçeneği sunmaya başladı. Artık aylık 999 dolardan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor.

Tesla'nın Cybertruck modeli, dört çeker (AWD) ve Cyberbeast versiyonlarıyla kiralanabiliyor. Bu seçenekler tüketicilerin 7.500 dolarlık bir peşinatla veya sıfır peşinatla kiralama yapabilmesini sağlıyor.

Tesla Cybertruck kiralama seçenekleri

Modelin fiyatları, kiralama süresine ve seçilen versiyona göre değişiklik gösteriyor. Dört çeker versiyonun fiyatı, 36 aylık kiralama için 999 dolardan başlarken, Cyberbeast versiyonunun fiyatı ise 1.204 dolardan başlıyor. İki yıl için kiralama seçeneklerinde ise fiyatlar daha yüksek olabiliyor.

Cybertruck fiyatları:

Dört çeker (AWD) sıfır peşinatla:

36 ay: 1.249$/ay

24 ay: 1.568$/ay

Cyberbeast sıfır peşinatla:

36 ay: 1.439$/ay

24 ay: 1.715$/ay

Dört çeker (AWD) 7.500 dolar peşinatla:

36 ay: 999$/ay

24 ay: 1.199$/ay

Cyberbeast 7.500 dolar peşinatla:

36 ay: 1.204$/ay

24 ay: 1.368$/ay

Tesla'nın ABD'deki Cybertruck kiralama seçenekleri, Türkiye'deki elektrikli araç kiralama fiyatlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Örneğin, Türkiye'de BMW iX1 eDrive20 için üç aylık kiralama fiyatı 71.400 TL, Opel Mokka-e için 40.200 TL ve Subaru Solterra için ise 63.540 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlarla, ABD'deki Cybertruck kiralama seçeneklerine kıyasla daha uygun fiyatlarla farklı elektrikli araç modelleri kiralanabiliyor.