Tesla, Dünyanın En Büyük Süper Şarj İstasyonunu Açtı

Piyasaya sürdüğü elektrikli otomobillerle tanıdığımız Tesla, dünyanın en büyük şarj istasyonunu ABD, Kaliforniya'da kullanıma açtı. 56 süper şarj ünitesinin bulunduğu tesiste araç sahiplerinin kullanabilmesi için market ve restoran da yer alıyor.

Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, süper şarj ağını hızlı bir şekilde genişletiyor. Norveç'te 20 birimlik, Çin'in Şanghay kentinde ise 50 birimlik süper şarj istasyonları bulunan firma, şimdiyse California, Firebaugh'da dünyanın en büyük süper şarj istasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Tam 56 süper şarj ünitesiyle Şanghay'daki tesisten bile büyük olan bu süper şarj istasyonu, Tesla için yeni bir rekor anlamına geliyor. İstasyon, elektrikli otomobil üreticisi için en büyük iki pazarı temsil eden Körfez Bölgesi ve Los Angeles arasında yer alıyor.

Tesla'nın filosu her geçen gün büyüyor:

Diğer otomobil üreticilerine kıyasla daha fazla elektrikli otomobil modeli piyasaya süren Tesla'nın filosu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Şirket, büyüyen bu filoyu desteklemek için servis merkezleri, mobil servis filosu ve şarj istasyonları başta olmak üzere altyapısını da geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 20.000 şarj ünitesini Süper Şarj ağına yerleştirdiğini duyuran şirket, bu sayıyı önümüzdeki günlerde daha da artıracak gibi görünüyor. 56 şarj ünitesinin bulunduğu yeni istasyon ise Tesla'nın ortalama bir süper şarj istasyonuna kıyasla 6 kat daha büyük olma özelliğini taşıyor.

Körfez Bölgesi ve Los Angeles arasında yer alan istasyonda aynı zamanda müşterilerin kullanabileceği bir market ve restoran da bulunuyor. Buna ek olarak Tesla hem araçlara gölge olması hem de şarj istasyonuna güç sağlaması amacıyla şarj ünitelerinin üzerine güneş enerjisi panellerine sahip tenteler inşa etti.

CEO Elon Musk, geçtiğimiz yıl başlayan Supercharger V3 istasyonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte benzer tesislerin giderek daha fazla yaygınlaşacağını söylüyor. 3. nesil şarj istasyonlarıyla birlikte Tesla, araç sahiplerinin tesislerde harcadığı vaktin yarı yarıya azalacağını ve 5 dakikalık şarj ile 120 km'lik menzil elde edilebileceğini iddia ediyor.