Lewis Hamilton’ın İstanbul’da Tarih Yazmasını Sağlayan Detay

9 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Formula 1, İstanbul'da renkli görüntülere sahne oldu. Ancak bu yarışı benzersiz kılan şey, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın dünya şampiyonluğuydu. Hamilton bu zaferi, 50 tur boyunca değiştirmeden kullandığı Cinturato yeşil lastiklerle sağlamıştı.

Türkiye, geçtiğimiz hafta sonunda dünyanın en büyük motor sporu etkinliklerinden bir tanesine ev sahipliği yaptı. İstanbul'da bulunan Intercity İstanbul Park, kapılarını Formula 1 yarışları için tam 9 yıl sonra yeniden açtı. Yarış seyircisiz olsa da Türkiye'deki Formula 1 hayranları, 9 yıl sonra bu etkinliğin Türkiye'ye gelmesinden fazlasıyla memnunlardı.

Aslına bakacak olursak yarış baştan sona heyecan doluydu. Ancak yarışın en dikkat çekici anı, hiç şüphesiz Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın zaferiydi. Çünkü bu zafer Hamilton'ı toplamda yedi, peş peşe ise dördüncü kez dünya şampiyonu yapmıştı. Ayrıca bu zafer, efsane pilot Michael Schumacher'in rekorunun da Hamilton'a geçmesini sağladı. Peki Lewis Hamilton'ın bu başarısının ardında ne var?

Hamilton'ın sırrı: Cinturato yeşil lastikler

Lewis Hamilton, özellikle de cumartesi günü gerçekleşen sıralama yarışından sonra pistten şikayetçi olmuştu. Sıralama mücadelesinde altıncı olmayı başaran şampiyon, pist koşullarını beğenmediğini açıkça dile getirmişti. Fakat Formula 1 hayranları, pazar günü bambaşka bir Hamilton'la karşılaştılar. Yarışın ilk sekiz turunda tam ıslak zeminler için mavi logolu lastik kullanan pilot, kalan 50 turun tamamında ise yeşil logolu Cinturato lastik kullandı. İşte bu lastikler, Hamilton'ı İstanbul'un yıldızı yapmasını sağlayan en önemli etkenlerdendi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde, pilotların neredeyse tümü mavi logolu lastiklerle piste çıktı. Sadece Williams için yarışan pilotlar Latifi ile Russel, yarışın başı itibarıyla yeşil lastik kullanmıştı. Hamilton ise ilk 8 turun sonunda pite girerek, yeşil logolu Pirelli lastiklere geçiş yaptı. Yarış sonuna kadar da bir daha lastik değişimi yapmayan Hamilton, 50 tur boyunca bu lastikleri kullandı. Ancak söz konusu lastikler sıfır değildi. Daha önce de 3 tur kullanılan lastikler, toplamda 53 turla Hamilton'ı zirveye götürdü.

İşte Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde kullanılan lastiklerin, yarışçılara göre istatistikleri

F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola tarafından yapılan açıklamalarda, şu detaylara yer verildi:

Lewis Hamilton’u altıncı sırada başladığı yarışı kendisine yakışır bir tarzda birincilikle bitirip yedinci kez dünya şampiyonluğunu kazandığı için kutluyorum. Lastikleri zekice yönetmesi, tarihte yerini almasında çok önemli bir rol oynadı. Tek pit stop yaptı ve orta lastikleri yarışın sonlarında etkin bir şekilde düz yarış lastikleri gibi kullanarak maksimum verim almayı başardı. Islak şartlarda başlayan ve ardından kuruyan pistte belirsiz koşulları yönetmenin kritik önem taşıdığı yarışın son derece karmaşık olacağı başından beri belliydi. Gerçekten de öyle oldu. Geçiş noktasını iyi tespit etmek de kilit bir rol oynadı; başlangıçtaki ıslak lastiklerden ortalara geçiş zamanını tayin etmek ve ardından, yarışın ikinci yarısında zeminin düz yarış lastiklerine geçmek için yeterli tutuş sağlayıp sağlamayacağı veya en iyi seçeneğin ikinci bölümde de orta lastiklerle devam etmek mi olacağı kritik bir seçimdi. Cumartesi gününün verilerini kullanarak ıslak lastiklerden ortalara geçme zamanını değerlendirmek göreceli olarak kolaydı; ama, bu son derece sıra dışı koşullarda ikinci pit stop için ne yapılacağını belirlemek çok daha komplike bir karar verme süreci gerektirdi.

Toplamda 50 tur kullanılan lastiklerin sol hali ise kameralara böyle yansıdı

Bu arada İstanbul'da yapılan Formula 1 yarışları sonrası kırılan birbirinden ilgi çekici rekorlarla ilgili hazırladığımız haberimize de buradan ulaşabilirsiniz.