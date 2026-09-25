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Tesla, Elektrikli Tır Modeli Semi’nin Teslimatlarına Başlıyor (Tekrar Ertelenmezse Tabii)

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Tesla, uzun menzilli elektrikli tır modeli Semi’nin ilk teslimatlarına Nevada tesisinde düzenlenen etkinlikle resmen başladı.

Tesla, Elektrikli Tır Modeli Semi’nin Teslimatlarına Başlıyor (Tekrar Ertelenmezse Tabii)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tesla, CEO Elon Musk’ın elektrikli tır modelini ilk kez tanıtmasından yaklaşık dokuz yıl sonra, Semi teslimatlarına ilk müşteri grubuyla Nevada, Sparks’taki fabrikasında resmî olarak başlıyor.

ABD’de dizel yakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde yollara çıkan Semi, elektrikli sedan ve SUV modelleriyle tanınan markanın ticari taşımacılık sektörüne adım atmasını sağlıyor.

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Tesla, Elektrikli Tır Modeli Semi’nin Teslimatlarına Başlıyor (Tekrar Ertelenmezse Tabii)
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Peki yeni üretim hedefleri neler?

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Fabrikada düzenlenen etkinlikte Tesla, Semi’nin fiyatlandırması veya kısa vadeli üretim hacim planları hakkında detay paylaşmadı ancak Nevada tesisinde yılda 50.000 adet Semi üretme hedefini yineledi. Etkinliğe katılamayan Elon Musk, gönderdiği video mesajda şu ifadeleri kullandı: "Henüz sipariş vermediyseniz daha fazla sipariş vermenizi öneririm ancak bekleme listesi şimdiden oldukça kabarık." Sahneye davet edilen PepsiCo, DHL ve US Foods gibi ilk müşterilerin logosunu taşıyan araçlar da tesis dışında sergilendi.

Tesla’nın Semi mühendislik direktörü Dan Priestley, aracın menziliyle ilgili olarak, "Tam yük altındaki uzun menzil versiyonu tek şarjla 800 kilometre gidebiliyor. Bu, müşterilerimiz tarafından da doğrulanan gerçek dünya menzilidir" açıklamasında bulundu. Modelin standart versiyonu ise yaklaşık 520 kilometre menzile sahip.

Geçmişte neler olmuştu?

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İlk olarak 2017 yılında tanıtılan ve seri üretimi 2019 için planlanan Semi, çeşitli gecikmelerle karşılaştı. Tesla, 2022 sonlarında PepsiCo gibi şirketlere kısıtlı teslimatlar yapmış olsa da Temmuz ayındaki hissedar mektubunda seri üretimin başlangıcı olarak 2026 yılını işaret etti. Yükselen rekabet ve ABD'deki elektrikli araç politikaları endişe yaratsa da Semi'ye olan talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Catalyst Mobility'ye göre Tesla, bu hafta Microsoft ve PepsiCo'nun da aralarında bulunduğu küresel bir nakliye koalisyonundan 2.500 adetlik dev bir Semi siparişi aldı. Ayrıca geçtiğimiz ay İsveçli nakliye teknolojisi şirketi Einride AB de filosuna 500 adet Semi ekleyeceğini duyurdu.

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