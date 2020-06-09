Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, “Impact Report” yani “Etki Raporu” adını verdiği raporların ikincisini yayınladı. Raporda pek çok ilgi çekici veri bulunuyor.

Otomotiv sektöründe yer alan firmalar sık sık performanslarını ortaya koyan raporlar yayınlıyor. Özellikle yatırımcılar için bu raporlar oldukça önemli olabiliyor. Belli dönemlerde yayınlanan bu çalışmalarda çeşitli alanlara ait bilgiler elde edebiliyoruz.

Tesla da elektrikli otomobil sektörünün lideri olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl Tesla, “ürünlerinin ve operasyonlarının çevre ve topluluğumuz üzerinde etkilerini” inceledikleri ilk Etki Raporu'nu yayınlamıştı.

Tesla raporunu genişletti

2019 yılındaki raporda Tesla, oldukça geniş ölçekte bilgi vermişti. Bu raporun odaklandığı nokta ise firmanın operasyonlarına yönelikti. Ayrıca Tesla ürünlerinin hayat boyu ayak izlerine de yer veriliyordu.

Yeni raporda ise verimlilik, gelecek planları gibi farklı konularda da bilgi yer alıyor. Tesla’nın yeni raporunda “Tesla’nın var oluşunun amacı dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaktır. Bu görevi ilerletirken, ikinci Etki Raporu'muzu yayınlamaktan dolayı heyecanlıyız. Şeffaflık ve açıklık müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için önemli, bu yüzden de bu yıl Etki Raporu'nu genişlettik” ifadesi yer aldı.

Tesla’dan raporunda dikkat çekici noktalar

Tesla raporunda çevre raporlarının genellikle üretim sürecinde ortaya çıkan emisyona odaklandığını ve genel olarak gelecekteki enerji tüketimine odaklandığını ifade etti. Firma, salınımın en çok araçlar kullanılırken ortaya çıktığını belirterek, o nedenle orta noktayı bulmayı amaçladıklarını ifade ettiler.

Tesla raporuna göre firma ileride Model 3’ün hem paylaşımlı sürüşlerde hem de kişisel kullanımlarda daha fazla kullanılmasını planlıyor. Doğrudan şarjlı modellerin önemli kısmı üretim aşamasında bulunuyor.

Ayrıca tablolara baktığımızda Tesla otomobillerin kullanımı ne kadar artarsa emisyon oranı da o kadar azalmış oluyor. Elektrikli otomobiller sektörün de geleceği olarak görülüyor. Diğer büyük geleneksel üreticilerin de bu araçlara yönelmesinin ardından Tesla’nın avantajını koruyup koruyamayacağı merak ediliyor.