Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng’in internet sitesinin Tesla’nın internet sitesinin taklidi olduğu ortaya çıkmıştı. Tesla ile farklı konularda davalık olan şirket, bugün internet sitesinin tasarımını değiştirdi.

İmitasyon ya da taklit konusu, oldukça tartışmalı bir noktada duruyor. Özellikle iş; şirketlere ve fikri mülkiyetlere geldiğinde taklit konusu çok daha sorunlu bir hâl alabiliyor. Bu haberimizin konusu da ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın internet sitesinin bir rakibi tarafından taklit edilmesi.

Çinli elektronik araba üreticisi Xpeng, taklit konusunda kendisine en üst seviyeleri örnek almış gibi gözüküyor. Şirketin internet sitesinin Tesla’nın internet sitesiyle neredeyse birebir benzer olduğu geçtiğimiz ay Electrek tarafından ortaya çıkarılmıştı. Sitede yer alan araba görselinden butonlara ve hatta yazı tipine kadar her şey, Tesla’nın internet sitesiyle birebir aynıydı.

Xpeng, tasarımını değiştirdi:

~Xpeng'in internet sitesi

Xpeng, bugün itibarıyla internet sitesinin tasarımında bazı değişikliklere gitti. Xpeng’in internet sitesinin yeni tasarımı, eskisine göre daha az taklit gibi duruyor. Bir önceki tasarımda şirketin P7 adını verdiği modelinin tasarımı dahi Tesla’nın Model S aracının tasarımına bir hayli benziyordu.

Bu olay, iki şirketin ilk kez karşı karşıya gelişi de değil. Tesla’nın hâlihazırda Xpeng’e karşı açtığı iki dava bulunuyor. Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi, Çinli şirketin, Tesla’nın Autopilot sistemine ait kaynak kodları çaldığı iddia ediliyor. Xpeng’in elinde de Tesla’nın Autopilot’u gibi Xpilot adını verdiği bir sistem bulunuyor.

~Tesla'nın internet sitesi

Tesla, Guangzhi Cao adlı eski bir çalışanının bu bilgileri çaldığını ve Çinli şirkette çalışmaya başladıktan sonra Xpeng’e sattığını iddia ediyor. Cao ise Tesla tarafından kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddediyor. Tesla'nın internet sitesine buradan, Xpeng'in internet sitesineyse buradan ulaşabilirsiniz. Peki, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Xpeng’in internet sitesinin eski tasarımı sizce de fazla mı benzerlikler içeriyor?