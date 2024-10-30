Tesla'nın otonom sürüş sistemi FSD, yolun ortasında duran geyiği fark edemedi. Kazaya karışan Tesla Model 3'te hafif hasar meydana geldi.

Elektrikli otomobil devi Tesla, dünyanın belki de en iyi otonom sürüş sistemlerinden bir tanesine sahip. Tesla sahipleri, "Full Self-Driving" olarak isimlendirilen teknoloji ile araçların kendi kendine yol almasını izleyebiliyorlar. Ancak yaşanan son olay, Tesla FSD'nin hâlâ yeterince iyi olmadığını gözler önüne seriyor.

Bir Tesla Model 3 sahibi, FSD sisteminin azizliğine uğradı. Yaşanan anları sosyal medyada paylaşan kullanıcı, diğer Tesla sahiplerinin de kafasının karışmasına yol açtı. Çünkü Tesla FSD, yolun ortasında duran bir geyiği görememişti. Tesla Model 3, yaşanan trafik kazasını hafif hasarlı atlatırken geyiğin son durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Tesla'nın son hâli:

Az sonra paylaşacağımız video, olayın nasıl gerçekleştiğini anbean gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; karanlık bir yolda geyiğin yolda olduğunu görüyoruz. Ancak ne aracın otonom sürüş sistemi ne de şoförün kendisi, geyikten kaçmak için hiçbir hamle yapmıyor.

Yalnız bu olayda şöyle bir detay var; yol ciddi anlamda karanlık ve geyik, yola paralel hizada duruyor. Bu da otonom sürüş sisteminin geyiği algılayamamış olmasına yol açmış gibi görünüyor. Yine de eğer FSD'ye tam otonom sürüş sistemi diyorsak, bu teknolojinin her ne olursa olsun geyiği tespit etmesi gerekmez miydi?

FSD'nin geyiği göremediği o anlar: