Elon Musk Yine Yolda Kaldı: Tesla Roadster'ın Çıkış Tarihi Yeniden Ertelendi! (Ne Zaman Çıkacak?)

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Elon Musk, Tesla Roadster'ın çıkış tarihinin bir kez daha ertelendiğini ve 2024 yılı planlamasının gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Elon Musk, yeni Roadster'ın çıkış tarihinin bir kez daha ertelendiğini duyurdu

2017'de tanıtılan Roadster, başlangıçta 2020'de yolda olması planlanıyordu; ancak bu tarih de değişti. Son olarak ise 2024 için planlanan teslimatların da gerçekleşemeyeceği ortaya çıktı.

Musk: Roadster, pastanın üzerindeki vişne!

tesla roadster

Musk, son hisse senedi sahipleri toplantısında Roadster'ın hala projelerinin arasında yer aldığını belirtse de, önceliğin daha acil projelere verildiğini ifade etti. "Roadster, pastanın üzerindeki krema değil, kremanın üzerindeki vişne," diyen Musk, gecikmelerin nedenini bu şekilde açıkladı. Daha önceki açıklamalarında ise Roadster üretiminin 2025 yılına kadar gerçekleşeceğini belirtmişti.

tesla roadster arka görseli

Tasarım konusunda henüz net bilgiler mevcut değil, ancak aracın 2017 konseptiyle benzer bir görünüm sunması bekleniyor. Musk, nihai tasarımın önümüzdeki yıl tanıtılacağını söyledi. Performans açısından ise başlangıçta 1000 beygir gücü vadeden Roadster'ın, SpaceX paketi ile 60 mil hıza bir saniyeden daha kısa sürede ulaşabileceği ifade ediliyor.

 Tesla'nın diğer projelere odaklandığı ve Roadster'ın çıkış tarihinin daha da ertelenebileceği düşünülüyor.
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Kaynak : https://www.motor1.com/news/738599/tesla-roadster-delayed-again-2025/
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