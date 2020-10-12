Tesla, "Full Self-Driving Beta"yı Gelecek Hafta Yayınlayacak

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, önümüzdeki hafta "Full Self-Driving Beta"sını az sayıdaki kullanıcısı için yayınlanacağını duyurdu. Bu kapalı betanın, dikkatli ve usta sürücülerden oluşan az sayıdaki kullanıcıya gönderileceği ifade edildi.

Elektrikli otomobil üretimi denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yeni bir açıklama yaptı. Musk, yaptığı açıklamada, Tesla'nın önümüzdeki hafta "Uzman ve dikkatli sürücüler" olan bazı müşterileri için "Full Self-Driving Beta"sını yayınlayacağını söyledi.

Tesla Autopilot ve otonom sürüş konusu Tesla'nın son dönemde üzerine odaklandığı konular arasında yer alıyor. Elon Musk da Tesla'nın Tesla Autopilot'ta önemli bir temel yeniden yazım üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

Tesla'dan Full Self-Driving Beta hamlesi

Musk, Autopilot'taki yeni önemli değişikliklerden bahsetmişti. Buna göre, güncellemeden sonra çevresini 2 boyutlu olarak değil 4 boyutlu olarak canlandıracak. Bu sayede performans anlamında daha gelişmeler daha hızlı yaşanacak ve özellikler daha çabuk çıkış yapacak.

Elon Musk, ağustos ayında yaptığı açıklamada Full Self-Driving (FSD) gelişmesinin oldukça büyük bir adım olduğunu söylemiş, ayrıca alfa yapısını kendi aracında da kullandığını dile getirmişti. Buna ek olarak ev ve iş arasında gidip gelirken sıfır müdahalede bulunduğunu ifade etmişti. Ünlü milyarder, kısıtlı bir şekilde halka açılımın 6 ila 10 haftada olacağını söylemiş ancak bir ay sonra erteleme duyurusu yapmış ve kapalı betanın 2 ila 4 hafta arasında geleceğini söylemişti.

O kapalı beta en sonunda geldi. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kapalı betanın önümüzdeki hafta yayınlanacağını açıkladı. Musk, "Sınırlı FSD beta, söz verdiğimiz gibi önümüzdeki hafta salı günü yayınlanıyor. Bu, ilk başta uzman ve dikkatli sürücüler olan az sayıdaki kişiyle sınırlı olacak" ifadelerini kullandı. Musk, net bir tarih vermese de geniş anlamdaki güncellemenin aralık ayına kadar gelmesi beklenmiyor.