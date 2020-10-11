Elektrikli otomobil devi Tesla, 2018 yılında sözü verilen tam otonom sürüş özelliğine bu yıl bitmeden kavuşmaya hazırlanıyor. Elon Musk CEO'su, müjdeyi vererek özelliğin birkaç hafta içinde sınırlı beta olarak yayınlanacağını açıkladı.

2018 yılında Tesla Model 3'ün teslimatlarının başladığı sıralarda şirketin CEO'su Elon Musk bir açıklama yapmıştı. Musk, Tesla otomobillerinde tam otonom sürüşü kullanılabilir hale getirecek çiplerin 6 ay içinde geleceğini söylemişti. Ancak bu açıklamanın ardından aradan 2 yıl geçmiş olsa da ortada henüz böyle bir çip bulunmuyor.

Tesla ise bu çipin hâlâ piyasada bulunmamasına rağmen tam otonom sürüş seçeneğini araçlarında bir opsiyon olarak 8.000 dolara satmaya devam ediyor. Tesla'nın sunduğu seçeneği daha önce satın alanlar ve satın alacaklar elbette çip çıktığında tam otonom sürüşe sahip olacaklar.

Tam otonom sürüş birkaç haftaya yayınlanıyor:

Çipler hakkında uzun süredir bir açıklama beklerken Tesla CEO'su Elon Musk, sonunda bugün Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı ve müjdeyi verdi. Musk, tam otonom sürüşü mümkün kılacak çiplerin birkaç hafta içinde çıkacağını duyurdu. Yani Elon Musk'ın 2018'de 6 ay içinde çıkacak dediği çipler, 2020'nin sonunda gelecekti.

Elon Musk, müjdeyi bir otonom sürüş şirketi hakkında paylaştığı tweette paylaştı. Musk, tweetinde "Waymo etkileyici ancak fazlasıyla özelleştirilmiş bir çözüm. Tesla'nın yaklaşımıysa genel bir çözüm. En son sürüm, sıfır müdahaleli sürüş kapasitesine sahip. Birkaç hafta içinde sınırlı beta yayınlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Tesla'da şu anda bulunan otopilot sistemi araçların dönmelerini, gazı ayarlamalarını ve fren yapmalarını sağlıyor. Tesla'nın yayınlayacağı güncellemeyse araçların A noktasından B noktasına herhangi bir sürücü müdahalesi olmadan kendi kendilerine gitmesini sağlayacak. Ancak sürücünün sürekli tetikte olması gerekecek.

Tesla'lar A noktasından B noktasına gitme eylemi otobandayken bunu fazlasıyla iyi bir şekilde yapabiliyorlar. Ancak yeni güncellemeyle araçlar artık şehir içinde sokaklarda da aynı performansı göstermeye başlayacak. Sınırlı beta, yalnızca Tesla çalışanlarına ve bazı seçilmiş müşterilere sunulacak.