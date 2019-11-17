Tesla, Gigafactory 4’ü İnşa Etmek İçin Bir Ormanı Yok Etti

Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla şirketi, Gigafactory 4’ün inşa edilebilmesi için Berlin yakınlarındaki bir ormanı yok etti. Tesla, bu durumu telafi etmek için kestiği ağaçların üç katı kadar ağaç dikmeyi planlıyor.

Amerika merkezli otomobil üreticisi Tesla, elektrikli otomobil sektöründe önde gelen bir isim. Şirket, genellikle otomobillerini ve otomobil parçalarını ürettiği Gigafactory isimli fabrikalarının dördüncüsünü açmak için tepki çekebilecek bir olaya imza attı. Tesla, Gigafactory 4’ün inşa edilebilmesi için bir ormandaki ağaçları kesmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 300 hektarlık bir alana inşa edilecek olan Gigafactory 4, bu alandaki tüm ağaçların kesilmesine sebep olacak. Berlin’in yakınlarında bulunduğu söylenen ancak pek de yakın olmayan GVZ Berlin-Ost Freienbrink endüstriyel parkın yanına yapılacak olan fabrika, şehir merkezine rotaya bağlı olarak 30 ilâ 50 km arasında değişen bir mesafeye sahip. Tesla, bu alana fabrikayı kurabilmek için kayda değer miktarda ağaç kesmek durumunda kaldı.

Tesla, kestiği ağaçları telafi edecek

Tesla, tepki çekebilecek bir hareket yaparak bir ormanı yok etmeyi göze almış gibi gözüküyor olabilir ancak şirketin planları arasında bu durumu telafi etmek de bulunuyor. Raporlara göre Tesla, kestiği ağaçların yaklaşık üç katı kadar fazlasını dikmeyi planlıyor. Bu söylenti, geçtiğimiz günlerde Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın yaptığı bir bağış ile daha da güçlü bir hal alıyor.

Elon Musk, geçtiğimiz ay bir YouTuber tarafından başlatılan ağaç dikme etkinliğine bağış yapacağını açıklamıştı. Her ağaç için 1$ bağışlanmasını isteyen etkinliğe yaklaşık 1 milyon ağaç bağışlayan Elon Musk, Twitter’daki ismini de ‘Treelon Musk’ olarak değiştirmişti. Elon Musk’ın bu bağışı fabrikada kesilen ağaçları telafi etmek için yaptığını söylemek ise yanlış olur zira yapılan bu bağış, fabrikanın kurulma planlarından önce yapılmıştı.

2000’li yılların başında BMW bu ormanın bulunduğu yere bir fabrika kurmak istiyordu ancak şirket, ormandaki ağaçları kesme durumunu göze almadı ve dolayısıyla fabrika kurmaktan vazgeçti. Tesla ise ormandaki ağaçları kesme cesaretinde bulundu ve kesilen ağaçların hakkını fazlasıyla ödeyeceğini belirtti.