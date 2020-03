Bir Hırsız, Çaldığı Tesla Aracı Şarj Ederken Yakalandı

Çekya'nın başkenti Prag'da yalnızca 5 kilometre menzili kalan Tesla aracı çalan bir hırsız, şarj istasyonunda aracı şarj ederken yakalandı. Hırsızın yakalanmasını işini dikkatli yapan servis personelleri sağladı.

Geçen yıl yayınlanan bir rapora göre Tesla araçların çalınma ortalaması, normal araçlara kıyasla %90 daha az. Bu durumun başlıca nedenleriyse araçta her zaman açık bulunan GPS teknolojisi ve yalnızca telefon uygulaması veya anahtar yoluyla açılıyor olması. Yine de bu önlemler her zaman yeterli olmayabiliyor ve pek çok farklı Tesla araç hırsızlığının hikâyesini duyuyoruz. Nitekim bu hikâyelerin neredeyse her biri komik bir şekilde sona eriyor.

Bu seferki Tesla hırsızlık olayı, Çekya’nın başkenti Prag’da yaşandı. Şehir merkezinde Tesla Model S bir aracı çalmaya çalışan hırsızın sonuysa diğer Tesla hırsızlık vakalarına benzer bir şekilde sonuçlandı.

Aracın 5 kilometre menzili kaldığını fark eden hırsız, şarj istasyonuna gitmeye karar verdi:

Çekya merkezli internet sitesi ElektrickeVozy’de yer alan habere göre hırsız, aracın şarjının bitmek üzere olduğunu fark etti ve arabayı nasıl şarj edeceğini bilmiyordu. Otomobili şarj etmek için üçüncü taraf bir Tesla Servis Merkezi’ne gitmeye karar veren hırsız, büyük bir hata yaptığının farkında olmadan yola koyuldu.

Servis merkezinde çalışan personel, çalınan araçla daha önce ilgilenmişti ve bu kez gelen sürücüyü tanımıyordu. Bu durumdan şüphelenen servis yetkilileri, aracın gerçek sahibini aramaya ve aracın çalınıp çalınmadığını sormaya karar verdi. Gelen arama karşısında oldukça şaşıran araç sahibi, servisin bunu nasıl bilebildiğini sordu. Personelin yanıtıysa “Hırsız o kadar aptaldı ki buraya geldi ve aracı şarj etmek istedi” şeklinde oldu.

Bu konuşmadan yaklaşık 10 dakika sonra polis olay yerine intikal etti ve araç hırsızını tutukladı. Hırsızın Tesla Model S aracı nasıl çaldığı bilinmese de pek çok Tesla araç hırsızlığı benzer şekilde sonuçlanıyor. Bu noktada ABD’deki Tesla araç hırsızlıklarına yönelik yayınlanan eski bir rapor, çalınan 115 Tesla aracın 112’sinin kurtarıldığını söylüyordu.