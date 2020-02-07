Tesla, İkinci El Model S'in Otonom Sürüş Özelliğini Kapattı

Tesla, ikinci el olarak satılan Model S’teki otonom sürüş programını uzaktan devre dışı bıraktı. Tesla, araç sahibinin başvurusuna verdiği cevapta, araç sahibinin otonom sürüş için ücret ödemesini istedi.

Günümüzde pek çok otomobil direkt olarak internete bağlı ve aracın sahip olduğu bazı yetenekler, araca temas bile etmeden kaldırılabiliyor. İkinci el Tesla Model S alan bir adam, tam olarak bunu yaşadı.

ABD’de yaşayan Alec isimli bir adam, 20 Aralık 2019’de bir araç müzayedesinden ikinci el bir 2017 Tesla Model S satın aldı. Model S’i satan şirket, aracın özelliklerinde otonom sürüşü de listeliyordu. Sonuç olarak Alec de aracın özelliklerini beğenerek satın aldı.

Bir süre sonra aracın otonom sürüş desteği, Tesla tarafından kaldırıldı. Tesla bir süredir araçlarının yazılımını uzaktan güncelleyebiliyor ve araçları uzaktan denetleyebiliyor. Alec’in satın aldığı Model S’te bulunan otonom sürüş özelliği de Tesla’nın yaptığı denetim sonrasında şirket tarafından kaldırıldı.

Tesla, ikinci el otomobil alanların premium özellikleri kullanmak için ödeme yapması gerektiğini düşünüyor

Otonom sürüşle beraber kaldırılan başka özellikler için de Tesla müşteri hizmetleri ile görüşen Alec, şaşkınlığa uğradı. Tesla müşteri hizmetleri, başta otonom sürüş olmak üzere kaldırılan özellikler için Alec’in ödeme yapması gerektiğini söyledi. Tesla müşteri hizmetleri, Alec'e yaptığı açıklamada, “Satın alma geçmişinize tekrar baktık ve ne yazık ki Tam Otonom Sürüş’ün ödeme yaptığınız bir özellik olmadığını gördük. Karışıklık için özür dileriz. Bu ek özelliklere sahip olmak istiyorsanız, yükseltme satın alma işlemi başlatabilirsiniz” dedi.

Tesla Model S’in tam otonom sürüş özelliği yaklaşık 8.000 dolar. Alec, özelliklerin otomobil fiyatına dahil olduğunu düşündüğü için Model S’i satın aldığını söylüyor. Ancak Tesla, Alec gibi düşünmüyor. Tesla, konuyla ilgili henüz basına bir açıklama yapmadı.

Tesla tarafından gerçekleştirilen bu işlem tartışma yarattı. Genel olarak bir dizüstü bilgisayar ya da akıllı telefonda bulunan yazılım özellikleri, kullanıcının onayı olmadan geri alınamaz. Ancak yazılım destekli araçlarda durum farklı olacak gibi görünüyor.

Tesla’nın uzaktan güncelleme özelliği, Tesla sahiplerini tedirgin etmişti. Gerçekleşen bu olayla araç sahiplerinin endişesi anlaşılabilir hale geliyor. Uzaktan güncelleme ve denetim ile Tesla, araçların yazılımı üzerinde büyük bir hakimiyete sahip oluyor. Alec’in yaşadığı olaydan sonra ikinci el Tesla alacak insanlar da büyük bir tedirginlik yaşayacaklar gibi görünüyor.