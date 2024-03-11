Tesla, İzmir'de bir bayi ve servis merkezi açacak gibi görünüyor. Zira şirket, İzmir için birkaç yeni iş ilanı oluşturdu. İstanbul ve Ankara'da da personel arayışı devam ediyor.

Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürmekte olan elektrikli otomobil devi Tesla'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, resmî internet sitesinde İzmir için birkaç iş ilanı açtı. Bu iş ilanları, markanın İzmir'de de satış mağazası ve servis noktası açacağını gözler önüne seriyor. Marka bugüne kadar Ankara ve İstanbul'da şubeler barındırıyordu. Çok yakında, bunlara bir yenisi daha eklenecek.

Tesla'nın internet sitesinde paylaşılan bilgilere baktığımızda bir otomotiv firması için ihtiyaç duyulan tüm pozisyonlar için iş ilanları açıldığını görüyoruz. Bu bağlamda; satış danışmanları, teknisyenler ve servis çalışanları, Tesla'nın İzmir'de aradığı pozisyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada; markanın İstanbul ve Ankara için personel arayışının devam ettiğini de söyleyelim.

Tesla'nın İzmir için açtığı iş ilanları:

Tesla'nın İzmir için açtığı iş ilanlarına, dijital ortamda başvuru yapılıyor. Başvuru yapacak adayların, öncelikle bir CV oluşturmaları gerekiyor. Bu CV'ler, başvuru sırasında şirketin veri tabanına yükleniyor. İş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Yaşanan gelişme, Tesla'nın İzmir'e bir merkez açacağının açık bir göstergesi. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik bilinmiyor. Şirket, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparsa size yeniden bilgi vereceğiz.