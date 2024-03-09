YouTuber JerryRigEverything, Tesla Cybertruck'a kurşun geçirmezlik testi yaptı ve adeta kurşun yağmuruna tuttu. Cybertruck, en azından Tesla'nın vadettiği kadar sağlam çıktı desek yanlış olmaz..

Tesla Cybertruck için bugüne kadar piyasaya sürülmüş en sıra dışı otomobillerden biri desek herhalde abartmış olmayız. Tasarım açısından neredeyse hiçbir muadiline benzemeyen Cybertruck, üstüne üstlük otonom sürüş, kurşun geçirmez gövde, kırılmaz cam gibi pek çok ekstrem özelliğe de sahip. Kurşun geçirmez demişken, Cybertruck gerçekten de mermilere ne kadar dayanıklı?

Burada konuya "Hangi mermi?" diye sorarak başlamak gerekiyor. Çünkü hızı, menzili ve diğer parametrelere göre pek çok farklı mermi çeşidi bulunuyor ve bir otomobili hepsine birden dayanıklı bir malzemeyle inşa etmek, o otomobili herkesin ulaşabileceği bir fiyatta satışa sunmayı engeller. Tesla'ya göre Cybertruck, 9mm ve .45 kalibre mermilere dayanabilecek bir zırha sahip. Peki Cybertruck, diğer mermi türlerine karşı ne kadar dayanıklı?

Tesla Cybertruck'ın kurşun geçirmez gövdesi, 4 farklı mermi türüyle test edildi

Akıllı telefonlara yapmış olduğu çizilme ve dayanıklılık testleriyle bugüne kadar sayısız haberimize konu olan YouTuber, JerryRigEverything, bu kez Cybertruck'ın mermilere ne kadar dayanıklı olduğunu test etti. Test için farklı tip silahlarla .22, .17, .223 ve .50 kalibre mermiler kullanan YouTuber, Araca birden fazla kez ateş ederek zırh dayanıklılığını test etti.

Videonun sürprizini bozmamak için sonuçları söylemiyoruz ancak Cybertruck'ın en azından vadettiği oranda dayanıklı çıktığını söyleyebiliriz. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri JerryRigEverything'in Tesla Cybertruck kurşun geçirmezlik testi ile başbaşa bırakıyoruz.