Tesla’da kapı krizi: soruşturma başlatıldı

ABD’de bir Tesla sahibi kazadan sonra kapıyı açamayınca NHTSA devreye girdi. Elektronik kapı tasarımı, kullanıcı güvenliği ve gizli acil çıkışlar yeniden tartışılıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Olay, ABD’de bir Tesla Model 3’ün kazaya karışmasının ardından yaşandı. Sürücü, araçta mahsur kaldığını ve manuel acil kapı açma mekanizmasını bulamadığını belirtti. Şikâyet sonrası ABD’nin araç güvenliğinden sorumlu kurumu NHTSA, yaklaşık 180 bin aracı kapsayan bir inceleme başlattı.

Tesla’larda kapılar çoğunlukla elektronik olarak açılıyor. Güç kesildiğinde devreye girmesi gereken manuel sistemler ise gizli ve işaretsiz olabiliyor. Bu durum panik anında kullanıcıların kapıyı açamamasına yol açıyor. Daha önce de benzer şikâyetler ve hatta ölümle sonuçlanan vakalar gündeme gelmişti.

Uzmanlara göre sorun sadece Tesla’ya özgü değil; “minimalist” tasarım anlayışı güvenliği gölgede bırakabiliyor. Tesla’nın gelecekte daha sezgisel kapı çözümleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu soruşturma, tüm otomotiv sektörü için yeni güvenlik standartlarının kapısını aralayabilir.

Tesla

