Tesla otomobiller için kullanıma sunulan "2024.14.3" kodlu yazılım güncellemesi, yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Tesla, otomobiller için kendi sesli asistanı üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, önemli bir çalışma içerisinde olduğu tespit edildi. Tesla'nın yazılım kodlarını incelemesiyle bilinen "Green" isimli X kullanıcısı, şirketin üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Eğer her şey yolunda giderse Tesla, kendi sesli asistanına sahip olacak gibi görünüyor.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, bilgi-eğlence noktasında çok da iyi bir noktada değil. Otomobillerde Apple CarPlay ve Android Auto gibi yazılım destekleri bulunmuyor. Bu durumun farkında olan Elon Musk da sık sık araçların sesli asistan ihtiyacını dillendirecek gibi görünüyordu. İşte kodlarda tespit edilen yeni bir özellik, bunun nihayet gerçek olabileceğini gözler önüne seriyor.

Tesla'nın sesli asistanının neler sunacağı şimdilik bilinmiyor

Tesla otomobiller için kullanıma sunulan en yeni yazılım olan "2024.14.3", Tesla'nın üzerinde çalıştığı sesli asistan özelliği için hiçbir detay sunmuyor. Hâl böyle olunca, çalışmaların henüz erken aşamada olabileceği olasılığını da unutmamak lazım.

Tesla'nın sesli asistanı ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.