Bir Tesla Model 3, Aniden Hızlandı ve Çarparak Alev Aldı

Elektrikli otomobilleriyle tanınan Tesla, Model 3'ün Çin'de bir kazaya karışması üzerine gündeme geldi. Sürüş esnasında aniden hızlanan Tesla, bir yere çarptı ve alev aldı. Yangının motor kısmından başladığı düşünülüyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte elektrikli otomobiller hayatımıza girdi. Bu araçlar artık yollarda çok daha sık görülmeye başlanmış olsa da güvenlikleri tartışılmaya devam ediyor. Özellikle de elektrikli araç sektöründe başı çeken Tesla'nın araçlarının sağladığı güvenlik, gündeme çok fazla geliyor. Şimdi de Çin'de bir Model 3'ün alev alması okları yeniden Tesla'nın üzerine çevirdi.

Tesla Model 3, Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün (IIHS) öncülük ettiği çarpışma testlerinde 'iyi' bir performans elde ettikten sonra, aynı kurumdan 2019 Top Safety Pick+ (En Güvenli Seçim) ödülünü almaya hak kazanmıştı. Güvenlik konusunda bu kurumdan elde ettiği başarılarla kendini kanıtlayan Model 3'ün oldukça ilginç gelişen bir kazaya karışması dikkat çekti. Gelin lafı daha uzatmadan kazanın nasıl meydana geldiğine bakalım.

Yangın, Model 3'ün motor kısmından başladı:

Çin medyasından gelen ilk haberlere göre Tesla Model 3, sürücüyle yapılan sürüş esnasında aniden hızlanmış ve aracın hızı 127 km/sa hıza ulaşmış. Hızı kesmeye çalışan sürücü her ne kadar frene basmış olsa da frenler işlevini yerine getirmemiş ve araç bir yere çarparak durabilmiş. Çarpışmanın etkisiyle alev alan Model 3, bir süre yandıktan sonra patlamış.

Yangının görüldüğü fotoğraflardan yolara çıkılarak yapılan yorumlar, yangının çarpışmadan sonra motor bölümünden başladığını ve arabanın arka tarafını sardığını gösteriyor. Tesla, kazadan kısa bir süre sonra açıklama yaparak Çin hükûmetiyle birlikte kazayı araştırdıklarını belirtti. Tüm Tesla araçlarının verileri elde edilebildiğinden dolayı, bu veriler izlenerek kazanın analiz edileceği açıklandı.

Henüz kesin bir şey açıklanmamış olsa da kazanın Tesla'nın bir süredir tartışılan Autopilot özelliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu sene içerisinde daha önce de Autopilot kazalarıyla gündeme gelen Tesla'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.