Tesla, yenilikçi yaklaşımıyla elektrikli otomobil konusunda rakip tanımayan bir şirket. Elektrikli otomobil alanında model sayısı her geçen gün artsa da, menzil konusunda Tesla'nın eline su şimdilik hiçbir üretici su dökemeyecek gibi görünüyor. Zira 2020 model Tesla Model S, tek şarjla yaklaşık 640 kilometre menzil sunarak bu konuda rekor kırmayı başardı.

Günümüzde neredeyse tüm otomobil üreticileri, elektrikli modellere yoğunlaştı ve elektrikli otomobillerde beklentileri karşılayacak özellikler sunmaya çalışıyorlar. İyi bir elektrikli otomobilde performans kadar menzil de öne çıkan bir kriter. Yeni 2020 Tesla Model S, menziliyle diğer kardeşlerinin arasından sıyrılarak zirveye yerleşti.

Tesla, Model S'in EPA tarafından onaylı 402 millik (yaklaşık 647 km) menzile sahip olduğunu açıkladı. Böylece otomobil, EPA onaylı 400 mil sürüş menzilini aşan ilk elektrikli araç oldu. Model S, 2012'de ilk kez karşımıza çıktığında 265 mil (yaklaşık 426 km) menzile sahipti ve Tesla, performanslı elektrikli araçlar sunmak için aracı yıllar içinde her yönüyle geliştirdi.

Tesla, araçlarının verimliliğini ve batarya teknolojisini sürekli geliştiriyor

Tesla, Roadster modeliyle elektrikli araç yolculuğuna başladığından beri uzun menzilli elektrikli araçlarda endüstri lideri oldu, ancak yakında tacını geçici olarak bırakabilir. Örneğin, Lucid Motors ilk aracı olan Air'i bu yıl piyasaya sürdüğünde 400 mil barajını aşması bekleniyor. Ancak Tesla çalışmalarına devam ediyor ve verimliliği sürekli artırarak batarya teknolojisini geliştiriyor.

Tesla, 400 mil barajı için EPA onayını daha önce almayı umuyordu ancak EPA, Model S'i daha önce test ettiğinde otomobil 391 mile (629 km) kadar çıkabildi. Elon Musk, EPA'yı test öncesi anahtarları gece boyunca Model S'in içinde bırakmakla suçladı ve test başlamadan önce %2'lik bir pil tüketimi olduğunu öne sürdü. EPA daha sonra bu iddiayı reddetti. Tesla pes etmedi ve sonunda Model S'in menzilini 400 milin üzerine çıkaran değişiklikler yaptı.

Tesla'nın neredeyse tüm modelleri menzil konusunda rakiplerinin önünde. Otomobil üreticisi her yeni modelde çok daha fazlasını sunuyor ve elektrikli araç sektöründe liderliği uzun süre bırakmayacak gibi görünüyor.

EPA tarafından onaylanan en yüksek menzilli ilk 6 elektrikli araç: