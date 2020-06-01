Tesla Model 3'ün Autopilot'u Devrilmiş Kamyonu Farkedemedi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın en popüler araçlarından Model 3’ün yarı otonom sürüş sistemi Autopilot, otomatik fren özelliği ile ekstra güvenlik sağlıyor. Ancak yayınlanan yeni bir kaza videosu, Model 3’ün Autopilot’unun yolda devrilmiş bir kamyonu fark edemediği için kazaya neden olduğunu gösteriyor.

Tesla’nın araçları, otonom sürüş sistemleriyle rakiplerinin önünde yer alıyor. Tesla’nın hala geliştirmelerine devam ettiği yarı otonom sürüş sistemi Autopilot, otomatik fren gibi bazı özel güvenlik sistemlerine de sahip. Ancak ortaya çıkan yeni bir video, Autopilot’un anormal koşullarda otomatik fren sisteminin yanılabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Autopilot’ta kullanılan bir Tesla Model 3’ün karıştığı bir kazanın videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda, otoyolda devrilmiş halde bulunan bir kamyon ve sol şeritten gelen Model 3 görülüyor. Autopilot’ta kullanıldığı düşünülen Model 3, ilginç bir şekilde duramayarak kamyona çarpıyor.

Model 3’ün sürücüsü de dahil olmak üzere kimsenin zarar görmediği çarpışmanın öncesinde Model 3’ün lastiklerinden yayılan duman, sürücünün son anda durmak için frene bastığını düşündürüyor. Yayınlanan videoların birinde Model 3’ün fren lambalarının yandığı da görülüyor. Ancak araç sürücüsü, polis ekipleri ve Tesla’dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığı için fren yapanın Autopilot mu yoksa sürücünün kendisi mi olduğu henüz belli değil.

Model 3’ün duramayarak kamyona çarptığı kaza sonrası yayınlanan fotoğraflarda Model 3’ün hava yastığının da açılmadığı görülüyor. Model 3’ün kaza sonrası fotoğrafını paylaşan bir Twitter kullanıcısı, aracın hiç hava yastığı olmadığı düşüncesine kapıldığını söyledi.

Tesla Autopilot, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyordu. Ancak Autopilot’la kullanıldığı düşünülen Model 3’ün devrilmiş bir kamyona çarpması, birçok insanda Autopilot’un otomatik fren sistemiyle ilgili soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Model 3’ün hava yastıklarının da açılmamış olması, başka bir sorun olarak kenarda duruyor. Hem Autopilot’un fren sisteminde meydana gelen sorun hem de hava yastığının açılmamış olması kaza yapan Model 3’ün başka sorunları da olabileceğini akıllara getiriyor.

Autopilot’ta kullanılan Tesla Model 3’ün kaza anlarının görüntüsü: