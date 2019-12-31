Bir Tesla Model 3, park halindeyken bozuldu. Aracın sahibi ise bu durumu, akıllı telefonuna gönderilen bir bildirim aracılığıyla öğrendi. Servis ekiplerini çağıran araç sahibi, Model 3'ündeki arızanın giderilmesini bekliyor.

Son yılların en popüler otomobil üreticilerinden bir tanesi olmayı başaran Tesla, yenilikçi teknolojileriyle otomobil sektörüne yön veriyor. Şirket, adeta otomobil üretmekten ziyade tekerlekli robotlar üretiyor ve bu robotlara günümüzün en yeni teknolojilerini ekleyerek tüketicilerin gönüllerinde taht kurmayı başarıyor.

ABD'de yaşanan olayda bir Model 3, park halindeyken bozuldu. Aracın sahibi, Model 3'ünün bozulduğunu akıllı telefonuna gelen bir bildirimden öğrendi. Tesla'nın mobil uygulaması, araç sahibine bir bildirim göndererek aracının bozulduğu bilgisini verdi. İlk başta bu duruma inanmayan araç sahibi, aracının başına gittiğindeyse kendisine gönderilen bildirimin doğru olduğunu fark etti.

Araç sahibi bu durumu, otomobil sektörünün değiştiği ve geldiği en üst nokta olarak yorumluyor. Aslına bakacak olursak bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz çünkü bugüne dek hiçbir otomobil üreticisi, bozulan bir araçla ilgili olarak araç sahibine akıllı telefon üzerinden haber vermemişti.

İşte Model 3'ün sahibine gönderilen o bildirim;

Aracınızda bir arıza var ve çalışamayacak. Lütfen Tesla yol yardım ekipleriyle iletişime geçin.

İşin daha da ilginç tarafı, Model 3'ün yeni alınmış olması. Araç sahibi, Model 3'ünün henüz sadece 8.500 kilometre yol yaptığını ifade ediyor. Yaşanan bu olay, ilk etapta araç sahibini şoka uğratmış ancak Tesla ekibinin tavrı, yaşanan bu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılmasına yardımcı olmuş durumda.

Araç sahibi, Tesla yol yardım ekibini aradıktan kısa bir süre sonra geldiklerini ve aracı çekiciye yüklediklerini ifade ediyor. Araç sahibi, araç servise girdikten birkaç saat sonrasında aracında yaşanan sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmaya başlamış. Yine Tesla uygulamasından bilgi edinen araç sahibi, aracının 12 volt aküsünde bir problem olduğunu öğrendi ve ilgili parça servis tarafından değiştirilecek.

İşte park halindeyken arıza yapan o Tesla Model 3

Bozulan Model 3'ün sahibi, aracının arıza yapmadan önce herhangi bir uyarı vermediğini söylüyor. Üstelik yaşanan sorunların kaynağı, Tesla'nın gönderdiği son yazılım güncellemesi de değil. Çünkü araç sahibi, şirketin son yazılım güncellemesini henüz yapmadığını ifade ediyor.