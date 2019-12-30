ABD'li elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri sahiplerine teslim etti. Şirket, Shangay'daki Gigafactory 3 ile maliyetleri düşürmeyi ve üretimi artırmayı hedefliyor.

Tesla, Çin'de bulunan Gigafactory 3'te ürettiği ilk otomobilleri sahiplerine teslim etti. Tesla'nın, Şanghay'daki fabrikasında ürettiği 15 adet Model 3 otomobili, bizzat fabrika çalışanları satın aldı. Şirket daha önce, otomobilleri 25 Ocak'taki Çin Yeni Yılı'ndan önce teslim etmek istediğini açıklamıştı.

Çin'de üretilen otomobillerin ithal modellere göre çok daha uygun fiyatlı olduğu, şirketin maliyetlerini düşürdüğü ve otomobillerde daha yerli üretim bileşenler kullandığından fiyatların daha da düşürülebileceği belirtildi. Otomobillerin teslim edilmesi, Tesla'nın ABD dışında kurduğu ilk fabrikası için bir dönüm noktası. Fabrikanın teslimatları hızlandırmaya ve şirketi ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret savaşının dışında tutmaya yardımcı olacağı umuluyor.

Tesla, ABD dışında ilk kez araç üretip sahiplerine teslim etti

Fabrikada üretilen Standart Range Plus Model 3'ler sübvansiyonlardan önce 355.800 yuana (yaklaşık 50.000 dolar) satılırken, ülkeye ithal edilen modeller şu anda 439.000 yuandan (yaklaşık 63.000 dolar) başlıyor. Gelecek yıl fiyatların daha da düşeceği ve Tesla'nın yerli üretim bileşenler kullanarak fiyatları yüzde 20'ye kadar azaltacağı bildirildi.

Tesla, 2018'de üçüncü Gigafactory'sini kurmak için anlaşma imzalamıştı. Gigafactory 3, ABD'nin Nevada ve Buffalo bölgelerinde kurulan ilk iki fabrikanın ardından ülke dışında kurulan ilk fabrika oldu. Şirket, bu yılın ocak ayında Şangay fabrikasının inşasına başladı ve ekim ayına kadar deneme amaçlı araç ürettiğini açıkladı. Tesla, Model 3 otomobillerin üretiminin ekim ayında başladığı fabrikada yıllık 250 bin araç üretmeyi hedefliyor.