Tesla Model 3 Gray Performance Tekerleklerini Piyasaya Sürdü

Tesla, Model 3'ün tekerleklerine yeni bir seçenek getirdi. Model 3 Gray Performance tekerlekleri, standart modele göre yaklaşık %10 daha fazla performans vadediyor.

Tesla bu hafta başında ortaya çıkan yeni 'Model 3 Gray Performance' adlı tekerleklerini piyasaya sürdü. Ayrıca şirket, Model 3 ile birlikte özel siparişle sunulan seçeneklerin sayısını sınırlandırdı ve böylece oluşabilecek sipariş, üretim ve stok sorunlarının önüne geçmek istiyor.

Sınırlandırmalar arasında jant seçenekleri de var ve Tesla bu noktada Model 3 için çok çaba sarf etti. Standart seçenek, Tesla'nın maksimum aerodinamik verimlilik için geliştirdiği 18 inçlik bir havalı lastiklere sahip tekerleklerle geliyor.

Tesla'nın mühendislik departmanı başkan yardımcısı daha önce, Tesla Model 3'ün 20 inçlik yeni jant modelinin, daha önce tek seçenek olan ve aynı tekerleğin aero olmayan 19 inçlik gümüş spor versiyonuna göre verimliliği yaklaşık %10 artırabileceğini söylemişti. Ardından hafta başında Model 3, yeni siyah/gri jantlarıyla görünmüştü.

Tesla, yeni tekerleklerini resmi olarak tanıtmasa da resmi sitesindeki araç yapılandırma kısmına ekledi. '20" Gri Performans Tekerlekleri' olarak adlandırılan yeni jantlar, Model 3 Performance için yeni standart seçenek haline geldi. Artık en üst seviye Model 3 için gümüş lastikler görünmüyor. Bu hamle, Tesla'nın standart araç boya rengini siyahtan beyaza değiştirdikten sonra geldi. Koyu renkli tekerlekler, beyaz bir otomobilde hareketi çağrıştıran güzel bir kontrast yaratıyor.

Bununla birlikte yeni gri jantlar çevrimiçi araç yapılandırmada Model 3 Performance için mevcut görünüyor. Alıcı başka bir sürüm seçmeye karar verirse, sadece gümüş 19" Spor Tekerlekler 1.500 dolarlık ek bir seçenek olarak görünüyor.