Tesla'nın Çin'deki resmi Weibo hesabından yakın zamanda yapılan bir paylaşım, elektrikli otomobil üreticisi topluluğuna “gizemli” bir mektup gönderdi. Ortaya çıkan söylentilere göre, Tesla, yaklaşmakta olan büyük bir duyurunun hazırlığını yapıyor. O duyurunun, Model 3 ile ilgili olduğu söyleniyor.

Tesla’nın Weibo paylaşımında, üzerinde “Tesla” kelimesi bulunan koyu renkli bir zarf yer alıyor. Zarfın üst kısmında, kabaca “Hayatını demek istediğin gibi yaşa. Oyun hilesi yok. Kalpten gelen tüm coşkuya” şeklinde çevrilmiş oldukça şifreli bir cümle var.

Öte yandan Tesla'nın, özellikle CEO'su Elon Musk'ın, Nisan ayının ilk günlerinde eğlenceli duyurular yayınladığı biliniyor. ABD’li girişimci, 1 Nisan 2018’de takipçilerine önce önemli bir haber vereceğinin duyurusunu yapmış, ardından attığı tweetinde ise "Tesla iflas etti" manşetini atmıştı.

Tesla'dan 'gizemli' mektup:

Musk, 1 Nisan şakası paylaşımında, “Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak şimdiki duyurunun bir şaka olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz. Tesla’nın Weibo’da yaptığı son paylaşım, sosyal medya takipçilerine söz konusu gizemli mesajın yarın açıklanacağını söyledi. Zarfın altındaki yazıda, “Tesla'dan gizemli bir mektup gönderiliyor. Mektubu almak için lütfen çevrimiçi kalın. Sizinle yarın görüşeceğiz” denildi.

'Model 3'ün yeni modeli geliyor' söylentisi:

Tesla’nın şifreli mektubunun içeriğiyle ilgili çeşitli olasılıklar mevcut. Mektubun, şirket faaliyetleri veya mevcut ürün yelpazesi hakkında önemli bir açıklama yapacağının bir işareti olacağı belirtiliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, mektubun, Çin’de üretilen Model 3’ün uzun menzilli modelinin çıkış tarihini açıklayacağını konuşuyor.

Tesla’nın Şangay’daki Gigafactory şirketi, Model 3 sedanın Standard Range Plus versiyonlarını üretiyor. Çin pazarında iyi konumlandırılan aracın satış fiyatı yaklaşık 42 bin dolar. Şirketin yerel pazardaki potansiyelinin, daha fazla varyantın eklenmesiyle daha da büyük olacağı konusunda şüphe yok.