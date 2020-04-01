Samsung’un, kendisi hakkında hâlâ yetersiz bilgiye sahip olduğumuz telefonu Galaxy A21s hakkında Geekbench’te bir rapor yayınlandı. Rapora göre cihaz Exynos 850 isminde bir yonga setinden güç alacak. Telefonun Android 10’la birlikte gelmesi bekleniyor.

Samsung, her sene birden fazla sınıfa ait telefon modeli çıkartarak her gelir düzeyinden insana hitap etmeyi hedefliyor. Şirket, görünüşe göre bugünlerde daha çok giriş seviyesi telefonlar üzerinde çalışıyor. Samsung, 2020’nin başlamasından bu yana Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A31, Galaxy M21 ve Galaxy M31 cihazları ile anılıyor. Şirketin gündeme gelen son telefonu ise Galaxy A serisine ait Galaxy A21s.

Samsung Galaxy A21’in halefi olarak karşımıza çıkacağı düşünülen Galaxy A21s, “samsung SM-A217F” ismiyle Geekbench’te görüldü. Yayınlanan rapora göre, cihaz gücünü henüz resmi tanıtımı gerçekleştirilmeyen Exynos 850 yonga setinden alacak. Raporda kafa karıştıran nokta ise RAM miktarı. Açıklanan verilere göre RAM miktarı 2584 MB, yani 2,5 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bu RAM miktarı, günümüz telefonlarında görmeye alışık olmadığımız bir boyut. Bu nedenle telefonun 3 GB değerinde bir RAM’le karşımıza çıkması bekleniyor.

Cihazın sızdırılan özelliklerine baktığımızda en somut açıklama ise işletim sisteminde oldu. Geekbench’e göre cihaz Android 10’la birlikte gelecek. Listeden aldığımız son bilgilere gelecek olursak cihazın tekli çekirdekte 183 puan alırken çoklu çekirdek puanında 1074'e ulaştığını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A21s ile ilgili daha önce orta çıkan bazı bilgiler, telefonun sadece dünyanın bazı belli bölgelerinde satışa çıkacağını belirtiyordu. SM-A217F ismiyle ortaya çıkan akıllı telefonda 32 GB ve 64 GB’lık depolama alanı seçeneği sunulması bekleniyor. Ayrıca cihazın diğer sensörlerinin dışında 2 MP’lik makro bir sensöre sahip olacağı konuşuluyor.

Gördüğünüz gibi, Geekbench ve diğer sızıntılar dahil hala telefon hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Yeni bilgiler geldikçe sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.