Tesla Model 3, İki Ülkede En Çok Satan Otomobil Oldu

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde sektöre Elon Musk'ın şirketi Tesla gibi bu işe oldukça önce yatırım yapmış olan firmalar öncülük ediyor. Elbette bu şirketlerin öngörüsü, satış rakamlarına da yansımış durumda. Tesla'nın popüler aracı Model 3, son açıklanan rakamlara göre birçok popüler otomobili geride bırakarak Hollanda ve Norveç'te en çok satan otomobil oldu.

Otomobillerin satış rakamları; 'lüks otomobiller', 'elektrikli otomobiller', 'SUV araçlar' gibi alt başlıklarda değerlendiriliyor ve son yıllarda Tesla markalı araçların, dâhil olduğu listelerde tepelere tırmandıkları görülüyor. Tabii satış rakamlarını tüm otomobilleri dâhil ederek karşılaştıran istatistikler de yayınlanıyor fakat geçmişte bu listelere elektrikli olmayan popüler modeller damga vurduğu için Tesla'yı listelerde pek görmüyorduk.

Otomotiv endüstrisinde trendin elektrikli otomobillere kayması, birçok otomobil üreticisini de bu alana yatırım yapmaya itti fakat Tesla gibi şirketlerin daha önceden bu alana yatırım yapmış olmak gibi bir avantajı vardı. Bu avantaj, yukarıda bahsettiğimiz listelere de yansımaya başladı hatta öyle ki Tesla'nın Model 3 isimli aracı, iki ülkede en çok satan otomobil oldu.

Tesla Model 3, Hollanda'da rakiplerine büyük fark attı:

~2019 yılında Hollanda'da en çok satan 5 otomobil

Clean Technica'nın yayınladığı istatistiklere göre Hollanda'da geçtiğimiz yıl 29.922 adet Tesla Model 3 satıldı. Bu aracın en yakın rakibi 12.920 adetle Volkswagen Polo olurken listede ilk beş, bu araçlardan sonra Ford Focus, Volkswagen Golf ve Kia Niro ile tamamlandı.

Tesla Model 3, Norveç'te de en çok satan otomobil oldu:

~2019 yılında Norveç'te en çok satan 5 otomobil

Tıpkı Hollanda'da olduğu gibi Norveç'te de birinci sırayı Tesla Model 3 aldı. 2019 yılında 15.683 adet satan aracın ardından gelen modellerse Volkswagen Golf (çoğunlukla e-Golf), Nissan LEAF, Audi e-tron ve BMW i3 oldu. Norveç'te satılan araçlara bakıldığında elektrikli otomobillere geçişin bu ülkede hızlandığını söylemek mümkün.

Elbette açıklanan bu satış rakamları, günümüzde yollarda en çok bu otomobilleri göreceğimiz anlamına gelmiyor fakat listelerde elektrikli araçların benzinli araçlara göre öne çıkıyor olması, gelecek adına umut verici. Yerli otomobilimiz TOGG'un da tamamen elektrikli bir araç olduğunu düşününce bu geçişin ülkemizde de birkaç yıl içerisinde hızlanacağını söyleyebiliriz. Rekabetin satış rakamlarına nasıl yansıyacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.