Uber'in elektrikli scooter kiralama servisi Jump, her yaştan insanın ve engelli bireylerin de rahatça kullanabileceği üç tekerlekli scooter'ları kullanıma açıyor. Şimdilik sadece San Francisco'da bulunan araçlardan birinde koltuk bile bulunuyor.

Elektrikli scooter'lar, dünyanın birçok şehrinde insanların eğlence ya da ulaşım amacıyla kullandığı araçlar hâline geldi. Şehirlerde trafikten kurtulmak ve belki de işe ya da okula giderken biraz eğlenmek için kullanılan kiralanabilir elektrikli scooter'lar, ülkemizde de bir süredir kullanımda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Martı adı altında sağladığı elektrikli scooter kiralama hizmeti, kolay kullanımı sayesinde binlerce insan tarafından tercih ediliyor.

Kiralanabilir elektrikli scooter'ların ulaşılabilirliğini, fiyatları ve kullanılabildiği bölgelerin sınırları belirliyor. Ulaşımda dünya çapında bir dev hâline gelen Uber, Jump adlı hizmetine ayarlanabilir ve üç tekerlekli scooter'ları ekliyor.

Bisiklet kiralama dükkanlarından kiralanacak:

Yeni Jump araçları, bu çarşambadan itibaren San Francisco’da kullanıma açılıyor. İkisi yeni olmak üzere dört kiralanabilir araç, kullanım kolaylığı için yapılan geliştirmelerle birlikte şehrin sakinlerinin kullanımına sunulacak. Scooter'lar, şehirde bulunan iki bisiklet kiralama dükkanından kiralanabilecek ancak mobil uygulamalarla kiralama özelliği aktif olmayacak. Bu da kullanıcıların hem nakit hem de kartla ödeme yapabilmesini sağlayacak. Araçların kullanım ücreti dakika başına 33 sent olarak fiyatlandırılacak.

Herkesin kullanabilmesi için tasarlandı:

İki yeni scooter olan Rassiné ve Drive ZooMe modelleri, üç tekerlekli yapıya sahip. Böylece kullanım sırasında denge sağlamak çok daha kolay olacak. Drive ZooMe modeli aynı zamanda üzerinde bir koltuk ve bir sepet barındıracak. Bu da demek oluyor ki engelli bireyleri de kapsayacak şekilde her yaştan insan bu araçları rahatlıkla kullanabilecek. Ayrıca araçları sürmeye başlamak için ayakla yeri itmek gerekmeyecek. Üç tekerlekle dengede duran araçlar, ayak pozisyonu değiştirilmeden gidonda bulunan gaz ve fren mekanizmasıyla kontrol edilebilecek.

Bu araçlar şimdilik sadece San Francisco’nun iki bölgesinde kullanılabilir durumda olacak. Bu, elektrikli scooter'ların ulaşılabilirlik problemine yönelik uzun vadeli bir çözüm değil ancak bunun önemli bir adım olduğu kesin.