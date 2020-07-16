Logan Jamal adlı bir Tesla Model 3 sahibinin paylaştığı videoya göre bir Model 3'ün arka tamponu, su birikintisinden geçerken basınca dayanamayıp düştü. Tesla Model 3, yaklaşık 2 yıl önce de benzer sorunlarla anılmıştı.

Tesla, elektrikli otomobil sektöründe rüştünü ispatlamış olsa da ‘sağlamlık’ konusunda hala istediği seviyeye ulaşamamış gibi görünüyor. Yaklaşık iki yıl önce iki Tesla Model 3 sahibi, araçları ile su birikintisinden geçerken aracın arka tamponunun düştüğünü bildirmişlerdi ve Tesla, konuyu araştıracağını söylemişti.

Görünen o ki Tesla, konuyu araştırmış ancak herhangi bir ‘iyileştirme’ gerçekleştirmemiş. Zira bir başka Tesla Model 3 sahibi olan Logan Jamal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda su birikintisinden geçerken Model 3’ünün arka tamponunun özgürlüğünü ilan ettiğini bildirdi.

“Yağmurlu bir havada Tesla Model 3’ümü kullanıyordum ve arabada iki kişi daha vardı. Bir anda büyük bir ses duyduk. Aracımı en yakın otoparka çektim ve ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığımda şoka uğradım.” diyen Jamal, başına gelenleri TeslaCam’deki görüntülerle de destekledi.

TeslaCam ile çekilen görüntülere baktığımızda Model 3’ün arka tamponunun araç su birikintisinden geçerken oluşan basınca dayanamadığını ve yola tek başına devam ettiğini görüyoruz. Jamal’ın hem Twitter hem de YouTube’da paylaştığı video kısa sürede viral oldu ve 1 milyonun üzerinde görüntülendi.

Tesla Model 3 arka tamponunun su birikintisinden geçerken koptuğu video