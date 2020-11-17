Tesla'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Electrek, şirketin 2021 yılı itibarıyla "Model 3" satmayacağını söyledi. Açıklamalara göre şirketin bugüne kadarki en uygun fiyatlı aracı olan Model 3, 2021 yılında tarihin tozlu raflarına kaldırılacak. Ancak Tesla zaten, Model 3'ten de uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor.

Elektrik motorlu otomobiller konusunda yaptığı haberlerle ön plana çıkmayı başaran Electrek, oldukça dikkat çekici bir iddiayı dile getirdi. İnternet sitesinde yer alan bir habere göre Tesla, en uygun fiyatlı aracı olan Model 3'ün satışlarını durduracak. 2021 yılı itibarıyla tüketiciler, Model 3'ün sıfır modellerine sahip olamayacaklar. Bu radikal kararın Tesla hayranları tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Aslına bakacak olursak bu gelişmenin an meselesi olduğu bir gerçekti. Çünkü şirket, "Model 3 Standard Range" isimli modelini geçen yıl duyurduktan kısa bir süre sonra satış listesinden kaldırmıştı. Hal böyle olunca da 35 bin dolar karşılığında satın alınabilen aracın sıfırı kalmamıştı. Ancak tüketicilere farklı bir imkan tanıyan Tesla, 38 bin dolar değerindeki Model 3 Standard Range Plus'ın bazı yazılım özelliklerini kırparak, aracın 35 bin dolara satılmasını sağlıyordu. Görünüşe göre 2021 yılında bu da mümkün olmayacak.

Karara rağmen, "uygun" fiyatlı bir Tesla satın alınabilecek

Tesla Kurucusu Elon Musk, eylül ayında düzenlenen bir etkinlik kapsamında, Tesla hayranlarını sevindirecek bir açıklamada bulunmuştu. Musk, bu açıklamaları kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde, fiyatı 25 bin dolar bandında olan elektrik motorlu bir otomobilin piyasaya sürüleceğinin sözünü vermişti. Görünüşe göre şirket, Model 3'ten daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı için bu ikonik aracı artık öldürmeye karar verdi.

Bu arada, 25 bin dolar bandındaki modelin tabiri caizse "kıytırık" olacağını düşünmeyin. Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu modelin tamamen otonom olacağı özellikle vurgulanmıştı. Yani şu an için hiçbir detayı bilinmeyen bu araç, Model 3'ün sunduğu hemen her şeyi sunacak. Şirket muhtemelen, menzili düşürülmüş ve motor açısından daha zayıf olan ekonomik bir modelle tüketicilerin karşısına çıkacak.