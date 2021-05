Bir Tesla Model S Plaid ya da Plaid Plus, Laguna Seca pistinde seri üretim elektrikli araçlar arasında pist rekoru kırdı. Söz konusu rekor henüz resmi olarak onaylanmış değil.

Tesla, daha çok elektrikli otomobilleri "yaygınlaştırmaya" çalışan bir firma olarak biliniyor olsa da şirketin tek hedefi bu değil. Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil devi, aynı zamanda elektrikli otomobillerin standart benzinli ya da dizel otomobillerden daha iyi performans gösterebileceğini de kanıtlamak istiyor.

Geçtiğimiz saatlerde The Kilowatts tarafından paylaşılan bir video, Tesla'nın performans konusunda kendini ne kadar geliştirdiğini bir kez daha gösterdi. Paylaşılan videoya göre Model S Plaid ya da Plaid Plus olduğu düşünülen bir yenilenmiş Tesla Model S, gayri resmi şekilde Laguna Seca pistinin seri üretim elektrikli otomobil tur rekorunu kırmayı başardı.

The Kilowatts'ın Laguna Seca pistini ziyareti sırasında tesadüfen denk geldiği iki yenilenmiş Tesla Model S'in performanslarının sınırlarını zorladığı sırada birkaç tur kaydedilmiş ve ancak yalnızca en iyi performans turları paylaşılmış durumda. Söz konusu rekor ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da The Kilowatts'ın videosu, potansiyel bir rekoru gösteriyor.

Hesaplamada herhangi bir hata yoksa henüz üretim öncesi aşamada olan Tesla Model S Plaid ya da Plaid Plus, Laguna Seca'da 1:29.9 gibi etkileyici bir tur süresine ulaşmayı başarmış durumda. Ancak videoya alınmamış daha iyi bir tur süresinin olma ihtimali de bulunuyor. Ortada gerçekten de bir rekor varsa Tesla, bunu bir pazarlama malzemesi olarak kullanmayı ihmal etmeyecektir.

Tesla Model S'in Laguna Seca pist rekorunu kırdığı video