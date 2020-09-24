Tesla Model S Plaid'in Pist Rekorunu Kırdığı Turun Videosu

Tarihin en hızlı kalkış yapan otomobili olarak lanse edilen Tesla Model S Plaid'in Laguna Seca pist rekorunu kırdığı turun videosu paylaşıldı. Video, Model S Plaid'in ne kadar çevik ve hızlı bir otomobil olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.

Günümüzden yaklaşık bir yıl önce, Eylül 2019’da Laguna Seca pistine çıkan Tesla Model S Plaid prototipi, 1:36.55’lik tur zamanıyla dört kapılı sedan otomobillere ait pist rekorunu kırmayı başarmıştı. Ancak Lucid Air Dream Edition, prototip aracın rekoru elinde uzun bir süre tutmasına izin vermedi ve rekoru 1:33’e çekti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Tesla Battery Day etkinliğinde resmen tanıtılan Tesla Model S Plaid, daha önce prototip versiyonuyla kırmış olduğu rekoru Lucid Air Dream Edition’ın elinden geri almak için bir kez daha Laguna Seca pistine çıktı ve 1:30.3 tur süresi ile pist rekorunu bir kez daha kırmayı başardı.

Rekor tur sırasında direksiyonun başındaki isim olan Sebastian Vittel, Tesla Model S Plaid’i Laguna Seca’nın gördüğü en hızlı dört kapılı sedan otomobil yapan rekor turun araç içinden videosunu paylaştı. Video, yalnızca Model S Plaid’in üst düzey seviyede hızlı ve kıvrak bir otomobil olduğunu göstermekle kalmıyor, standart bir içten yanmalı otomobile göre ne kadar sessiz olduğunu da bir kez daha gösteriyor.

Lansman etkinliğinde yapılan açıklamalara göre Tesla Model S Plaid, sürücülere 1.100 beygirlik bir güç sunuyor ve 0-100 km/sa hızlanmasını 2 saniyenin altında gerçekleştirebiliyor. Bu inanılmaz kalkış performansı, Model S Plaid’i tarihin en hızlı kalkış yapan otomobili haline getiriyor. Ayrıca Model S Plaid’in 320 km/sa azami hıza sahip olduğunu da hatırlatalım.

Tesla Model S Plaid'in Laguna Seca pistindeki rekor turunun videosu