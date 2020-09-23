Dün gece Tesla Battery Day adında yeni bir lansman gerçekleştiren elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden Tesla, elektrikli sedan modeli Model S’in en yüksek performanslı versiyonu olan Model S Plaid’i tanıttı.
İlk kez geçtiğimiz yıl, dünyanın farklı noktalarındaki pistlerde performans testleri sırasında görüntülenen Model S Plaid, şirketin açıklamalarına göre tek şarjla 830 kilometrenin üzerinde menzil, 320 km/s azami hız sunmasının yanı sıra 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında gerçekleştirebilecek.
Tesla Model S Plaid tasarımı
Tesla CEO’su Elon Musk, Model S Plaid ile ilgili açıklamalarında ilk olarak aracın 2020’de satışa sunulacağını açıklamış olsa da Tesla Battery Day de aracın tanıtımı için bir kez daha söz alan Musk, Model S Plaid’in 2021’in sonlarına ertelendiğini duyurdu.
Tesla Model S Plaid özellikler
- Şimdiye kadar üretilmiş 0’dan 100 km/s’a en hızlı ulaşan otomobil
- 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında
- 400 metre varış süresi 9 saniyenin altında
- 1.100+ beygir gücü
- Dört tekerden çekiş sunan üçlü motor
Aktarılan bilgilere göre Tesla, geçtiğimiz yıl Model S Plaid’in prototipi ile gerçekleştirdiği denemelerde 1:36.55 tur süresine ulaşırken; geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen denemelerde 1:30 tur zamanına ulaşmayı başardı. Lucid ise bu ayın başlarında kendi en yüksek performanslı otomobilinin prototipi ile 1:33’lük tur zamanı yakalamayı başarmıştı.
Tesla Model S Plaid fiyatı
An itibarıyla Tesla’nın resmi web sitesine girdiğinizde Model S’in versiyon seçimlerine Plaid’in de eklendiğini görebilirsiniz. Üç elektrik motorlu ve dört çekişli olan Tesla Model S Plaid’in fiyatı, 139.990 dolar (yaklaşık 1.074.770 TL + vergiler) olarak açıklanmış durumda.