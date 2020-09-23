Tesla CEO'su Elon Musk, dün gece gerçekleştirilen Tesla Battery Day etkinliğinde, Model S ailesinin en performanslı versiyonu olan Model S Plaid'i tanıttı. Araç, 1.100 beygirlik gücüyle muhteşem bir performans vadediyor.

Dün gece Tesla Battery Day adında yeni bir lansman gerçekleştiren elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden Tesla, elektrikli sedan modeli Model S’in en yüksek performanslı versiyonu olan Model S Plaid’i tanıttı.

İlk kez geçtiğimiz yıl, dünyanın farklı noktalarındaki pistlerde performans testleri sırasında görüntülenen Model S Plaid, şirketin açıklamalarına göre tek şarjla 830 kilometrenin üzerinde menzil, 320 km/s azami hız sunmasının yanı sıra 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında gerçekleştirebilecek.

Tesla Model S Plaid tasarımı

Tesla CEO’su Elon Musk, Model S Plaid ile ilgili açıklamalarında ilk olarak aracın 2020’de satışa sunulacağını açıklamış olsa da Tesla Battery Day de aracın tanıtımı için bir kez daha söz alan Musk, Model S Plaid’in 2021’in sonlarına ertelendiğini duyurdu.

Tesla Model S Plaid özellikler

Şimdiye kadar üretilmiş 0’dan 100 km/s’a en hızlı ulaşan otomobil

0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında

400 metre varış süresi 9 saniyenin altında

1.100+ beygir gücü

Dört tekerden çekiş sunan üçlü motor

Aktarılan bilgilere göre Tesla, geçtiğimiz yıl Model S Plaid’in prototipi ile gerçekleştirdiği denemelerde 1:36.55 tur süresine ulaşırken; geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen denemelerde 1:30 tur zamanına ulaşmayı başardı. Lucid ise bu ayın başlarında kendi en yüksek performanslı otomobilinin prototipi ile 1:33’lük tur zamanı yakalamayı başarmıştı.

Tesla Model S Plaid fiyatı

An itibarıyla Tesla’nın resmi web sitesine girdiğinizde Model S’in versiyon seçimlerine Plaid’in de eklendiğini görebilirsiniz. Üç elektrik motorlu ve dört çekişli olan Tesla Model S Plaid’in fiyatı, 139.990 dolar (yaklaşık 1.074.770 TL + vergiler) olarak açıklanmış durumda.