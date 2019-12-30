Tesla'nın en popüler modellerinden "Model S", Rusya'da kopyalanıyor. "Monarch Concept S" olarak isimlendirilen bu araç, henüz çok ciddi eksiklere sahip ancak aracın tamamlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Ruslar, Monarch Concept S'e yoğun ilgi gösteriyorlar.

Otomobil sektörü, büyük bir değişimin içerisinde. Üreticiler, yavaş yavaş içten yanmalı motorlu araçları terk edip, elektrik motoruna sahip araçların üretimine başlamış durumdalar. Elektrik motorlu araçlar denilince akıllara gelen ilk şirket Tesla oluyor. Zira şirket, otomobil sektörüne yön veren önemli bir isim haline geldi. Hal böyle olunca da Tesla tarafından üretilen otomobiller, tüketicilerin dikkatini üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle bir haber paylaşmış, Tesla'nın ilk pick-up modeli olan Cybertruck'ın kopya versiyonunun Rusya sokaklarında cirit attığından bahsetmiştik. Şimdi yine benzer bir haberle karşınızdayız. Yine Rusya'da ortaya çıkan bir araç, Tesla Model S'in genel hatlarıyla kopyalanmış bir versiyonunu ortaya koyuyor. "Monarch Concept S" olarak isimlendirilen bu aracın hala uzun bir yolu var ancak araç şimdiden, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Karşınızda Monarch Concept S

Araç tamamlandığında, yukarıdaki fotoğrafa benzeyen bir tasarıma sahip olacak. Ancak şu an için aracın, pek çok anlamda hazır olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Monarch Concept S'in tamamlanıp tamamlanamayacağı konusunda da bazı şüpheler var. Yine de Monarch Concept S, hem tasarımı hem de elektrik motoruna sahip yapısıyla tüketicileri ciddi anlamda heyecanlandırıyor.

Monarch Concept S, şu an için böyle görünüyor

Aracın dış tasarımı olduğu kadar, iç yapısında da çok ciddi eksiklikler var. İçeride bulunan konsollar ve direksiyon, henüz hazırlanmamış. Açık konuşmak gerekirse şu an için aracın sadece şaşisi, kalın astarlı bir kaportası, koltukları ve vidalarla dolu tekerleklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aracın tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Monarch Concept S, tıpkı Tesla Model S gibi elektrik motoruna sahip olacak. Ancak haberimizin başında da söylediğimiz gibi Monarch Concept S bir kopya araç. Dolayısıyla aracın motoru da farklı bir araçtan alınmış. Söz konusu araç ise Nissan'ın elektrik motorlu modellerinden "Leaf".

Aracın geleceği bilinmezlerle dolu. Monarch Concept S, tek bir örnek olarak üretilebileceği gibi seri üretime de geçebilir. Ancak bunları konuşmak şu an için çok erken çünkü Monarch Concept S, prototip olarak bile hazırlanabilmiş durumda değil. Bakalım Rusya, ilerleyen dönemlerde böyle bir araçla gerçekten tanışabilecek mi yoksa Monarch Concept S, tarihin tozlu raflarına mı gömülecek.