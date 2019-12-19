Tesla'nın gündemden düşmeyen aracı Cybertruck, şimdi de kopyalandı. Rusya'da ortaya çıkan görüntüler, aracın bir kişi tarafından birebir kopya edilmeye çalışıldığını ve büyük ölçüde de başarı sağlandığını gösteriyor.

Otomobil sektörünün son dönemlerdeki en popüler ismi Tesla'nın kısa bir süre önce duyurduğu pick-up modeli Cybertruck, tüm dünyanın gündemine oturdu. Araç hem tasarımı hem de fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Araç, 2021 yılının sonlarında yollarda olacak ancak görünen o ki bazı tüketiciler, Cybertruck'ı kullanmak için fazla aceleciler. Çünkü bu aracın bir el yapımı versiyonu, Rusya sokaklarında ortaya çıktı.

Son birkaç gündür Instagram'da paylaşılan görüntüler, bir kişinin elde ettiği malzemelerle Cybertruck'ı birebir benzetmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Aslına bakacak olursak yapılan araç, Cybertruck'ın orijinaline bir hayli benzemiş. Elbette aracın birebir kopya edilmesi mümkün değil ancak bu kadarının bile önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Cybertruck, fazlasıyla sert hatlara sahip olan bir araç. Bu bağlamda aracın kaporta bölümünün kopyalanmasının bir nebze kolay olabileceğini söyleyebiliriz ki Rusya'da ortaya çıkan görüntüler de bunun bir göstergesi. Ayrıca bu aracın ön ve arka kısmında bulunan şerit farlar da kopyalanmış. Ancak aracın lastikleri, ne yazık ki istenilen durumda değil.

Bu kopya aracın bir plakası da bulunuyor. Yani bu araç, trafiğe çıkmak için çok büyük bir ihtimalle Rus yetkililerden izin de almış. Ancak bu noktada, Tesla'nın fikri mülkiyetine karşı nasıl bir işlem yapıldığı (daha doğrusu herhangi bir işlem yapıldı mı?) ya da resmi izinlerin nasıl alındığı bilinmiyor. Her şeye rağmen kopyalanmış bir Cybertruck, Rusya sokaklarında dolaşıyor.

İşte kopya Tesla Cybertruck'ın kanlı canlı görüntüsü