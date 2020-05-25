Tesla Model X, Bisikletlerle Şarj Edildi (Video)

Elektrikli araç üreticilerinin başında gelen Tesla'nın aracı Model X, insan gücüyle şarj edildi. Bir grup bisikletçi, canlı yayında 9 adet bisikletle birlikte aracı şarj ederek yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Elektrikle çalışan otomobiller, günümüzün üst düzey teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çevre kirliliğini bir hayli azaltan elektrikli otomobiller, birçok otomobil üreticisinin de odak noktasında bulunuyor. Tesla da elektrikli otomobil endüstrisinin en önde gelen şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirketin bu konuda birçok çalışması bulunuyor.

Elektrikli araçların en iyi yanlarından biri de araca güç verecek birçok seçenek olması. Özellikle de petrolle çalışan araçların sadece tek seçeneklerinin olduğunu göz önüne alırsak elektrikli araçlar bu konuda çok daha öne çıkıyor. Bazı kullanıcılar, evlerine güneş enerjisiyle çalışan paneller bağlatarak bile araçlarının güç ihtiyacını giderebiliyor.

Tesla Model X, insan gücüyle şarj edildi:

Bir grup bisikletçi de elektrikli araçların güç açısından çeşitli kaynakları olmasını eğlenceli şekilde ele aldı. Bu bisikletçiler, Tesla Model X elektrikli aracı tamamen bisiklet sürerek oluşturdukları güçle şarj etmeyi başardı. Bisikletçilerin kendi güçleriyle bir aracı şarj etmesi, teknoloji ve otomobil tutkunlarını ortak paydada buluşturdu ve bir hayli ses getirmeyi başardı.

Bisikletçilerin bu başarısının arkasında bulunan isimse Finlandiyalı mucit Janne Käpylehto. Käpylehto, elektrikli araçları çalıştırabilecek başka bir güç olan insan gücünü öne çıkardı. Bu bağlamda çalışmalar yapan mucit, 9 sabit bisikletten oluşan bir sistem inşa etti. Bilim insanı, bu sistemi bir televizyon programından milyonlarca kişiye tanıttı.

Bisikletçiler kısa sürede aracı şarj etmeyi başararak yeni bir rekora da imza attılar. 20 dakikalık pedal hareketiyle 2 kilometreye kadar menzil sunan 1 kW güç üretmeyi başaran bisikletçiler, bu alanda rekoru ellerinde tutuyor.

Tesla'nın bisikletle şarj edildiği o anlar: