Tesla'dan Model Y ve Model 3 İçin Geri Çağırma: İşte Nedeni!

Tesla, ABD pazarına sunduğu 12.963 adet Model 3 ve Model Y için geri çağırma programı başlattı. Batarya kontaktöründe yaşanan bir arıza nedeniyle geri çağırılan otomobillerde parça değişimi yapılacak. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Model 3 ile Model Y'yi kapsayan bir geri çağırma programı duyurdu. Şirketin resmî açıklamasına göre ABD'de satılan 12.963 adet otomobil, geri çağırma programı kapsamında incelenecek. Peki Tesla'nın geri çağırma programının nedeni tam olarak ne?

Tesla'nın açıklamasına göre bazı Model 3 ve Model Y'lerin batarya kontaktöründe bir arıza var. Söz konusu arıza, otomobillerin ani güç kaybı yaşamalarına yol açıyor. Arızanın seyir hâlindeyken tetiklenmesi durumunda Tesla otomobillerin yolun ortasında durması çok olası. Henüz bununla ilgili bir kaza yaşanmamış olsa da Tesla, müşteri güvenliğini sağlamak adına hızlıca reaksiyon almış durumda.

Hangi Tesla'ları etkiliyor?

Başlıksız-1

Şirketin açıklamasına göre 8 Mart 2025 ile 12 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilmiş olan 5.038 adet Tesla Model 3 ile 15 Mart 2025 ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilmiş olan 7.925 adet Tesla Model Y, söz konusu geri çağırma programı kapsamında incelenecek. Oluşturulacak servis kaydının ardından kontaktörde sorun olup olmadığı test edilecek ve arıza olan parçalar için değişim işlemi uygulanacak. Tesla, bu süreçte kullanıcılardan ücret almayacak.

Rolls-Royce Phantom'un 100. Yılı Özel Versiyonu (İçinde Yaşamak İsteyeceksiniz) Rolls-Royce Phantom'un 100. Yılı Özel Versiyonu (İçinde Yaşamak İsteyeceksiniz)

Tesla'nın geri çağırma programı, bu aşamada sadece ABD'de satılan otomobilleri ilgilendiriyor. Yaptığımız kontrollerde Tesla'nın Almanya için oluşturduğu internet sitesinde bununla ilgili bir açıklama bulunmadığını görüyoruz. Yani Almanya'da üretilen ve Türkiye'ye de gelen Model Y'ler, geri çağırma programı kapsamında değiller. En azından şimdilik.

