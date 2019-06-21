İddia: Tesla'nın Yeni Güncellemesi Sürüş Süresini Kısaltıyor

Tesla'nın 2015 ve daha eski X ve S modellerine getirmiş olduğu yazılım güncellemesi, bazı kullanıcılara göre sürüş süresinde kısalmaya neden oldu.

Tesla Model S ve X sahipleri, araçlarına gelen en son güncellemeden bu yana batarya ömrünün ve sürüş süresinin kısalmasından şikâyetçiler. Bu, büyük ihtimalle akıllı araçlara sahip olmanın en korkutucu yanlarından biri çünkü araç, sürekli yeni güncellemeler alıyor ve bu güncellemelerin bazıları sıkıntı oluşturabiliyor.

Elecrek’e göre Tesla sahipleri, sürüş mesafesinde 19 ile 48 km arasında bir azalma yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu sıkıntıyı yaşayan araçların 2016’dan önce üretilen ve 85 kWh bataryaya sahip olan Model S ve X olduğu bildiriliyor. Sıkıntı oluşturan güncellemelerin isimleri ise 2019.16.1 ve 2019.16.2.

Tesla, Electrek’e güncellemelerde bir sıkıntı olmadığını ve güncellemenin amacının 'bataryayı korumak ve batarya ömrünü uzatmak' olduğunu söyledi ancak firma, bazı kullanıcıların yaşamış olduğu sıkıntıları gidermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını da bildirdi.