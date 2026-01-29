Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus'un Seri Üretime Ne Zaman Başlayacağı ve Ne Zaman Satışa Çıkacağı Açıklandı

Tesla, kazanç toplantısında Optimus robotunun ne zaman seri üretime hazır olacağını açıkladı. Robotun geniş çapta satışa çıkış tarihiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, insansı robotlar konusunda da çalışmalar gerçekleştiren bir firmaydı. Şirket, hâlihazırda Optimus adı verilen bir robot geliştiriyordu. Bu robotun tasarımı ve neler vadedeceği gösterilse de ne zaman üretime hazır olacağı bilinmiyordu.

Şimdi ise bu konuda beklenen açıklama geldi. Tesla, son çeyreğe ilişkin gerçekleştirdiği kazanç toplantısında Optimus robotuyla ilgili bilgileri paylaştı. Robotun seri üretime ne zaman hazır olacağı açıklandı.

2026’nın ilk çeyreğinde üretime hazır olacak, önümüzdeki yıl herkes için satışa çıkacak

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda Optimus insansı robotunun üretime hazır versiyonu olarak nitelendirilen 3. nesil versiyonu 2026’nın ilk çeyreğinde üretime hazır olacağı ifade edildi. Bu da Mart 2025 sonuna kadar artık üretime hazır bir Optimus göreceğimiz ve bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüşmeye başlayacağı anlamına geliyor.

Lansmanın da önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacağı belirtilmiş. Tesla’ya göre yeni Optimus, 2.5 versiyonuna göre büyük iyileştirmelerle gelecek. Bunlar arasında yeni el tasarımı da olacak. Robotun ticarileştirilmesinin ise 2026 yılı sona ermeden başlaması hedefleniyor. Ancak herkese yönelik satış, 2027’de başlayacak.

Tesla’nın hedefi yılda 1 milyon Optimus üretme kapasitesine ulaşmak. Robotun yalnızca fabrikalarda değil, aynı zamanda evlerde, iş yerlerinde ve hatta hastanalerde bile kullanılması hedefleniyor.