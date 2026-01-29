Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus'un Seri Üretime Ne Zaman Başlayacağı ve Ne Zaman Satışa Çıkacağı Açıklandı

Tesla, kazanç toplantısında Optimus robotunun ne zaman seri üretime hazır olacağını açıkladı. Robotun geniş çapta satışa çıkış tarihiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Tesla'nın İnsansı Robotu Optimus'un Seri Üretime Ne Zaman Başlayacağı ve Ne Zaman Satışa Çıkacağı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, insansı robotlar konusunda da çalışmalar gerçekleştiren bir firmaydı. Şirket, hâlihazırda Optimus adı verilen bir robot geliştiriyordu. Bu robotun tasarımı ve neler vadedeceği gösterilse de ne zaman üretime hazır olacağı bilinmiyordu.

Şimdi ise bu konuda beklenen açıklama geldi. Tesla, son çeyreğe ilişkin gerçekleştirdiği kazanç toplantısında Optimus robotuyla ilgili bilgileri paylaştı. Robotun seri üretime ne zaman hazır olacağı açıklandı.

2026’nın ilk çeyreğinde üretime hazır olacak, önümüzdeki yıl herkes için satışa çıkacak

ppti

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda Optimus insansı robotunun üretime hazır versiyonu olarak nitelendirilen 3. nesil versiyonu 2026’nın ilk çeyreğinde üretime hazır olacağı ifade edildi. Bu da Mart 2025 sonuna kadar artık üretime hazır bir Optimus göreceğimiz ve bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüşmeye başlayacağı anlamına geliyor.

Lansmanın da önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacağı belirtilmiş. Tesla’ya göre yeni Optimus, 2.5 versiyonuna göre büyük iyileştirmelerle gelecek. Bunlar arasında yeni el tasarımı da olacak. Robotun ticarileştirilmesinin ise 2026 yılı sona ermeden başlaması hedefleniyor. Ancak herkese yönelik satış, 2027’de başlayacak.

Tesla’nın hedefi yılda 1 milyon Optimus üretme kapasitesine ulaşmak. Robotun yalnızca fabrikalarda değil, aynı zamanda evlerde, iş yerlerinde ve hatta hastanalerde bile kullanılması hedefleniyor.

Tesla, Model S ve Model X'in Üretimini Sonlandırıyor! Peki Şimdi Ne Olacak? Tesla, Model S ve Model X'in Üretimini Sonlandırıyor! Peki Şimdi Ne Olacak?
Robotik

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim