Tesla'nın otomobildeki her bir kablo yolunu ve soketi tek tek gösteren servis modu [Video}

Tesla araçlardaki Service Mode, konektör pinlerinden kablo yollarına kadar tüm sistemi gösteriyor. Üstelik ücretsiz ve doğrudan araç ekranından erişilebilir.

Tesla, otomotivde sınırları zorlayan bir yeniliğe daha imza atıyor. Araçlardaki “Service Mode”, sistem tanılama ve teknik analiz için olağanüstü detaylar sunuyor. Bağlantı noktaları, sinyal yolları, konektör pinleri gibi bilgiler doğrudan araç ekranından görüntülenebiliyor.

Service Mode Plus sayesinde etkileşimli kablo şemalarıyla donatılan sistem, her bir bileşenin elektriksel bağlantılarını kullanıcıya sunuyor. Bu, sadece profesyonellerin erişebildiği özel servis yazılımlarının çok ötesinde bir açıklık sağlıyor.

Tesla Service Mode is amazing.



The amount of info you can see like the individual connector and harness information is wild.



No other cars have this level of integration (and it’s free) pic.twitter.com/7h6Lg2JfBf — Zack (@BLKMDL3) December 28, 2025

Üstelik bu sistem tamamen ücretsiz ve Tesla araçlarının çoğunda aktif. Bu düzeyde detay ve erişim, başka hiçbir otomobil markasında bulunmuyor. Tesla, kullanıcıya kendi aracının “içini” göstermekten çekinmiyor.

Elektrikli otomobil dünyasında şeffaflık ve kontrol isteyen kullanıcılar için bu özellik gerçek bir devrim niteliğinde. Tesla, sadece araç satmıyor, aynı zamanda onu anlamanı da sağlıyor.