Tesla, Çin'de Üretilen 20 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı

Tesla'nın Çin'deki fabrikasında üretilen 21 bin 599 adet Model Y, fabrikaya geri çağırıldı. Yapılan ilk tespitlere göre bu kararın nedeni, direksiyon mafsalının gerektiği kadar sağlam olmaması...

Geliştirdiği tam elektrikli araçlar ve otonom sürüş sistemleriyle otomotiv sektörünün geleceğini değiştiren Tesla, Çin'deki fabrikasında ürettiği Model Y'leri geri çağırma kararı aldı. Şirketin bu kararı almasının ardında teknik sorunlar yatarken bu sorunlardan yalnızca Çin'deki tüketicilerin mi etkilendiği yoksa Çin'de üretilip ihraç edilen Model Y sahiplerinin tümünün mü etkilendiği henüz net değil. Peki ne oldu? Tesla'nın Çin'deki fabrikası, şu sıralar hangi teknik sorunla boğuşuyor?

Tesla'nın Çin'deki üretim biriminden yapılan açıklamalarda, Model Y'lerin geri çağırılmasına yol açan sorunun direksiyon mafsalından kaynaklı olduğu ifade edildi. Yapılan çalışmalara göre bu parça yeterince dayanıklı değil ve zorlama sırasında kırılabiliyor. Böylesi bir durumda süspansiyon rotunun direksiyon mafsalından düşebileceğini, bunun da sürüş güvenliğini etkileyebileceğini söyleyen yetkililer, araçların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

21 bin 599 adet Tesla Model Y, tek tek kontrol edilecek

*Tesla'nın Çin'deki fabrikasında üretilmiş olan Tesla Model Y'lerden bir tanesini satın alan bir tüketici, aracının durduk yere bu hale geldiğini iddia ediyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre 4 Şubat 2021 ile 30 Ekim 2021 tarihleri aralığında Çin'deki fabrikada üretilen Model Y'lerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bu da 21 bin 599 adet aracın tek tek inceleneceği anlamına geliyor. Geri çağırma ve kontrol sürecinin nasıl sürdürüleceği şu an için bilinmiyor.

Açık konuşmak gerekirse araç geri çağırma, pek çok otomotiv firmasının başına gelen bir olay. Yani Tesla'nın kararı sektörde ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Buradaki tek sorun, kontrolün fiziksel olarak yapılmak zorunda olması. Tesla, araçlarındaki uzaktan güncelleme ve takip sistemleri ile müşterilerine yardımcı olabiliyordu. Ancak bu sefer yaşanan sorunun parça kaynaklı oluşu, araçları mecburen fabrikaya çağırmak durumunda bırakıyor.