Param Sharma adlı Hint Instagram fenomeni, Tesla'yı otopilota alıp arka koltukta seyahat ettiği için tutuklandı. Bir süre sonra serbest kalan fenomen, hapishaneden eve giderken aynı eylemi tekrarladı.

Tesla'nın bu konudaki abartılı ve kısmen de olsa yanıltıcı reklamlarına rağmen Tesla otomobiller, yalnızca seviye iki otonom sürüş sistemine sahipler ki bu, onların birer otonom otomobilden ziyade sürüş asistanına sahip otomobiller olduğu anlamına geliyor. Ancak Tesla'ya Tesla'nın kendisinden çok güvenen Tesla sahipleri, araçlarının sürüş destek sistemlerini aktif ettiklerinde direksiyon ve gaz/fren pedallarını bırakmaktan ısrarla vazgeçmiyorlar.

Tesla'nın otopilot özelliği ile ilgili yeni bir haber, markanın en popüler olduğu ülke olan ABD'den geldi. Kaliforniya'nın en büyük şehirlerinden San Francisco'da yaşayan "zengin" bir Hindistanlı olan Instagram fenomeni (şu anda Instagram profiline ulaşılamıyor) Param Sharma, Tesla otomobilini otopilot moduna alıp arka koltuğa geçtiği için tutuklandı.

Kaliforniya Otoyol Polisleri tarafından tutuklanan Sharma, Alameda County Santa Rita hapishanesinde bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra yeter bir televizyon kanalına röportaj veren Sharma, "özgür" kaldıktan sonra hapishaneden eve dönerken yine Tesla'yı otopilota alıp eve arka koltukta döndüklerini söyledi.

Tesla, otomobil satın alacak olanlara aktarmış olduğu kullanma kılavuzunda Tesla otomobillerin bir tam otonom sürüş sistemine sahip olmadığı, her şartta sürücünün ellerinin direksiyonda olması gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca Kaliforniya yasaları da henüz otomobillerin direksiyon başında bir sürücü yokken yollarda aktif bir şekilde kullanılmasını yasaklıyor.