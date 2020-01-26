Tesla’nın Otopilotunda Değişikliğe Gitmesi İsteniyor

Tesla’nın otopilotu birçok kez hayat kurtarmış olsa da bazı noktalarda hatalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu durum, Tesla’nın otopilotunun yeterli güvenliği sağlamadığı konusunda eleştirilere maruz kalmasına ve politikacıların değişiklik istemesine sebep oldu.

Kaliforniya merkezli otomotiv şirketi Tesla, elektrikli otomobil ve yapay zekâ konusunda sektörün en önde gelen isimlerinden biri. Şirket, ürettiği otomobillerdeki otopilot modunu da sürekli olarak geliştiriyor ve yeni özellikler de ekliyor. Daha önce birçok ani manevra ve ani fren ile birçok sürücünün hayatını kurtaran ve bir felakete ortak olmayı engelleyen Tesla’nın otopilotu, kimi zamanlarda ise yetersiz kalabiliyor.

Bundan yaklaşık 1 ay önce Tesla Model 3 modeli bir otomobilin otopilotu, yola fırlamış bir trafik konisini çok rahat bir şekilde geçmişti ve şeridine oldukça yumuşak bir şekilde geri dönmüştü. Bundan yalnızca bir hafta sonra bir Tesla Model 3, otopilot modundayken park halindeki iki otomobile çarpmıştı. Elbette bu tür kazalarda sürücünün de hatası olsa da otopilotun yeterli kararı verememesi bu sistemin güvenliği konusunda insanları şüpheye düşürüyor.

Tesla otopilotunda değişikliğe gidilmesi isteniyor

Tesla’nın otopilotunun yaptığı bu tür kazalar, güvenlik endişelerini beraberinde getirdi ve bu nedenle birçok politikacının da Tesla’nın üzerine gitmesine sebep oldu. Ed Markey isimli bir senatör, Tesla’nın otopilotuyla ilgili yapılması gerekilen değişiklikler için birtakım öneriler paylaştı. Bunlardan biri de Tesla’nın otopilotunun isminin değiştirilmesi yönünde oldu.

Tesla’nın sürücü asistanının ismi direkt olarak Otopilot şeklinde geçiyor ve bu da sürücülerin bu sisteme olması gerektiğinden çok daha fazla güvenmesine sebep oluyor. Senatör, bu sistemin yeniden adlandırılmasını ve sürücülerin de bu konuda uyarılmasını öneriyor. Bunların yanı sıra senatörün önerilerinden biri de direksiyon simidine yerleştirilecek bir gözetleme sistemi.

Bu gözetleme sistemi, sürücünün direksiyona dokunup dokunmadığını test edecek ve bu şekilde sürücünün yolla ilgisinin kesilmemesi sağlanacak. Şu anda Tesla’nın otopilotu eğer sürücü elini direksiyondan uzunca bir süre ayırırsa bir uyarı veriyor ve bu uyarıya zamanında yanıt verilmezse yolculuğun geri kalanında otomobili zorunlu olarak sürücü kullanıyor.