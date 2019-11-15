Tesla, Pickup İçin İsim ve Logo Başvurusu Yaptı

Tesla, tasarımını sır gibi sakladığı Pickup’ı için iki isim ve bir logo için başvuruda bulundu. Tesla’nın merakla beklenen Pickup’ı önümüzdeki günlerde tanıtılacak.

Tesla’nın Pickup’ı önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Ancak hala Pickup hakkında çok az bilgiye sahibiz. Tesla, Pickup hakkında neredeyse hiçbir açıklama yapmadı. Araca dair şu ana kadar tasarımın ne olduğu bile anlaşılmayan bir görüntü ve Elon Musk’un aracın tasarımı ile ilgili bir açıklaması var. Bunun haricinde olan şeylerin hepsi hayran tasarımları.

Ama Tesla Pickup’la ilgili somut bir bilgi bugünlerde paylaşıldı. Teslarati internet sitesi, perşembe günü açıkladığı raporda, Tesla’nın Pickup’ı 21 Kasım günü tanıtacağını ve tanıtım öncesinde bir logo ve iki isim için başvuru yaptığını duyurdu.

Teslarati’nin raporunda, TeslaMotorClub forumunun üyesi GenSao’nun ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin (USPTO) Ticari Marka Elektronik Arama Sistemi’nde (TESS) yaptığı aramada “Cybertruck” ismi için belgelere ulaştığı belirtildi. Sadece “Cybertruck” belgeleri de yoktu. “Cybrtrk” ismi için de Tesla başvuru yaptı. Tesla aynı zamanda “Cybrtrk” ismi için okuması zor bir logo tasarladı ve logo içinde başvuru yaptı.

Bir logo ve iki isim için tescil başvuruları 6 Kasım 2019’da yapılmış. İsimler ve logo ile ilgili bu çalışma, Tesla’nın Pickup’ının tanıtımının yaklaştığını gösteriyor. Şirketin, araç isim tescilletmesi en azından bizler için aracın artık bir ismi olduğu anlamına geliyor. Tesla’nın Pickup’ı yerine artık Tesla Cybertruck’ı kullanabileceğiz.

Tesla Cybertruck hakkında Elon Musk geçtiğimiz ay, gelecekten gelmiş zırhlı bir araca benzeyeceğini söylemişti. Musk, o güne kadar gördüğü hayran tasarımlarının hiçbirinin Cybertruck’ın tasarımına yaklaşmadığını söylemişti. Bakalım Teslarati’nin raporu doğru çıkacak ve 21 Kasım’da gerçekten Tesla Cybertruck’ı tanıtacak mı?