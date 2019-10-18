Tesla Pickup’ın Heyecan Uyandıran Konsept Tasarımı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla’nın Pickup’ı ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Amatör bir tasarımcı da, daha önce ortaya çıkan tanıtım görselleri ve Musk’ın yorumlarından yola çıkarak bir Tesla Pickup tasarımı ortaya çıkardı.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı açıklama ile Tesla Pickup’ın “Gelecekten gelen zırhlı bir araca” benzediğini söylemişti. Musk ayrıca internette dolaşan tasarımların hiç birinin Tesla Pickup’a benzemediğini de sözlerine ekledi.

Tesla’nın üreteceği Pickup’la ilgili Elon Musk’ın geçen hafta yaptığı açıklamanın haricinde bir de Musk’ın yayınladığı gizemli bir Pickup görüntüsü var. Ancak Musk’ın yayınladığı görüntüden bir Tesla Pickup tasarımı ortaya çıkmıyor.

Elon Musk’ın açıklamalarından yola çıkan tasarımcılar, yeni Tesla Pickup konsept tasarımları yapmaya devam ediyor. Musk’ın Tesla’nın Pickup’ını “gelecekten gelen zırhlı bir araca” benzetmesinin ardından Stephen Mason isimli bir tasarımcı, yeni bir Tesla Pickup tasarımı yaptı.

Stephen Mason, yaptığı Tesla Pickup tasarımına dair, “Son zamanlar Elon’ın gönderisi ve cyberpunk kamyonun tanıtım görüntüsü ile oynuyordum. Görüntüyü bir başlangıç noktası olarak kullandım ve Tesla’nın yarı silinmiş görseline benzer bir tasarım ilkesi uyguladım.

Yerleşim düzeni, potansiyel öne çıkan arazi kabiliyetlerini göstermek için oluşturduğum askeri tekerleklerin yanı sıra kabin tasarımıyla birçok yönden Mercedes Unimog’a benzer. Tesla’nın Pickup’ının dört kapısı, yan aynası ve çelik tamponu olmayacağından eminim. Yaptığım tasarım, bu yakınlarda gerçekleşecek olan asıl lansmanı öngörerek yaptığım eğlenceli bir konsept” açıklamasını yaptı.

Stephen Mason’ın tasarım gerçekten Tesla’nın Pickup’ına benziyor olabilir. Bunu şimdi bilemiyoruz. Ama önümüzdeki ay Tesla’nın Pickup’ı ile ilgili bilgilere sahip olacağız. Zira Elon Musk, Kasım ayında Tesla’nın Pickup’ı ile ilgili detayların açıklanacağını duyurmuştu.