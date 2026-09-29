Yeni Tesla Roadster modeli normalde 1 Ekim'de tanıtılacaktı. Ancak Tesla, etkinliğin ertelendiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla yıllardır beklenen ikinci Roadster otomobilinin resmî tanıtımını 1 Ekim tarihinde gerçekleştireceği bir lansman ile yapacağını duyurmuştu. Otomobil meraklılarının heyecanlı bekleyişi devam ederken etkinliğe birkaç gün kala beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Firma, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yeni bir duyuru ile ikinci nesil Roadster’ı tanıtacağı lansmanını erteleme kararı aldığını ifade etti. Lansman, 2 hafta sonraya itildi.

Hava şartları nedeniyle 15 Ekim’e ertelendi

Tesla’nın açıklamasına göre Ekim tarihinde Texas'ın Waco şehrinde düzenlenecek lansman etkinliği, 15 Ekim tarihine ertelendi. Ertelemenin temel gerekçesi ise bölgede beklenen şiddetli hava koşulları olarak açıklandı.

Şirketin resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yerel meteorologlarla birlikte hava durumunun yakından takip edildiği ifade edildi. Açıklamada, organizasyonun konsept gereği yalnızca açık havada gerçekleştirilebileceği, bu nedenle tahmin edilen olumsuz şartlar altında zorunlu bir erteleme kararı alındığı vurgulandı.

Etkinliğin kapalı bir salona çekilemeyip mutlaka açık havada yapılma zorunluluğunun ardında ise aracın dikkat çekici bir teknik detayı yatıyor. İddialara göre Tesla, Roadster modelini bir şekilde havalandırması veya uçurması hedeflenen SpaceX roket teknolojilerini araca entegre etti. Bu tür roket teknolojisi gösterilerinin güvenli bir şekilde sunulabilmesi doğrudan açık alan şartlarına bağlı bulunuyor.