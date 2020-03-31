ABD’li konsept tasarım sanatçısı BradBuilds, Mad Max filminden fırlamış gibi görünen bir Tesla Roadster tasarımı yayınladı. Tasarlanan Tesla Roadster, güneş panelleri, arazi lastikleri ve koruma ekipmanları ile kıyamet sonrasına hazırlanıyor görünüyor.

ABD’li konsept sanatçısı BradBuilds, felaket zamanlarında muhteşem bir yardımcı olacak Tesla Roadster Safari isimli bir konsept tasarım yayınlandı. Tesla Roadster’den yola çıkarak yapılan tasarım Mad Max’teki araçların gerçek hayattaki bir yansıması haline gelmiş.

Mat bir siyah renge kavuşturulmuş Tesla Roadster; güneş panelleri, büyük arazi lastikleri ve ızgara korumalarla geliştirilmiş. Çöl görüntülerine yerleştirilen arabanın render görüntüleri gerçekçi kir izleri ile kaplanmış.

Porsche 911 Safari tasarımından yola çıkılarak tasarlanan görüntülerdeki Tesla Roadster Safari’nin kaputunun üstüne, tavanına ve tavanda bulunan çelik bagajın kenarına yerleştirilmiş güneş panelleri ile aracın bataryaları sürekli dolu tutulabilecek.

Güneş panellerinin yanında aracın ön ve arka tarafına ızgara şeklinde çelik korumalar yerleştirilmiş.Çelik korumaların yanında aracın lastikleri de büyük arazi lastikleri ile değiştirilmiş. Tesla Roadster bu tasarımı ile zorlu koşullara baş kaldıracak bir araç haline gelmiş durumda.

Tesla’nın araçları uzun bir zamandır konsept tasarım sanatçılarının ilgisini çekiyor. Modern zamanların tasarım çizgilerini taşıyan Tesla’nın tasarımları, konsept sanatçılarının elinde bambaşka görünümler kazanıyor.