Cybertruck'tan İlham Alan Tesla Model S 'Cyberwagon' Konsepti

Bir tasarımcı, Cybertruck'tan ilham alarak Tesla Model S üzerine kurulu yeni bir konsept inşa etti. 'Tesla Cyberwagon' adlı konsept, Model S'in Cybertruck tarzı station wagon modeli olarak tasarlandı.

Tesla, geçen kasım ayında tanıttığı yeni pickup'ı Cybertruck ile otomotiv tasarım dünyasını derinden sarsmıştı. Aracın sıradışı tasarımı ile yarattığı yankı sürüyor. Son olarak bir tasarımcı, Cybertruck'tan esinlenerek Tesla Model S'e dayanan bir station wagon konsepti paylaştı.

YouTube'da otomobil tasarımları yapan The Sketch Monkey, 'Tesla Cyberwagon' adını verdiği konseptle ilginç bir tasarıma imza attı. Tesla Cyberwagon, Cybertruck'ın radikal görünümüne ve benzersizliğine dikkat çekiyor. The Sketch Monkey, pickup'ın tasarım çizgilerini Model S'in arka kısmına uyguladı. Sonuç olarak, keskin kenarlara sahip, station wagon bir Model S ortaya çıktı.

Tasarımcının Cyberwagon konsepti, eskiden Volvo'nun araçlarında kullandığı arka tasarımı andırıyor. Dikey arka lambalar biraz daha geniş yapıldığı takdirde, modern bir Volvo 850 ortaya çıkabilirdi. Diğer yandan Cybertruck'ı gördükten sonra, Tesla'ya da ilham kaynağı olabileceğini düşünüyoruz.

Otomobilin sadece arka tarafında değişiklikler yapıldı. Daha keskin köşeler, ön tarafta ince farlar ve paslanmaz çelik görünümlü bir makyajla Cybertruck'a eşlik eden daha kompakt bir model doğabilir.

Tesla Cyberwagon konseptinin yapıldığı video: