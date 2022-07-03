Tesla’nın Başı Yeni Bir Irkçılık ve Taciz Davası ile Dertte

Tesla’nın başı başka bir ırkçılık ve taciz davasıyla dertte. Şirketin California’daki tesislerinde görev yapan siyahi çalışanlar, kendilerine ırkçı söylemlerde bulunulduğunu ve yöneticilerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını iddia ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ABD’deki kürtaj yasağı kararının ardından çalışanlarına kürtaj desteği vereceğini açıklayıp kamuoyu puanlarını toplayan elektrikli otomobil üreticisi devi Tesla’nın başı büyük dava ile dertte.

Şirketin siyahi olan 15 eski çalışanı, Tesla’yı Fremont California’daki tesislerde çalışanlara ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle dava açtı. Geçen hafta Kaliforniya mahkemesinde açılan dava, işçilerin işyerinde ırkçı hakaretlere, aşağılayıcı yorumlara ve ırkçı motivasyonlu tacize maruz kaldıklarına dair iddialarını içeriyor.

Siyahi çalışanlara akıl almaz ırkçılık yapıldığı iddia ediliyor

Dava dosyasında işçilerin, meslektaşlarının fabrikanın çalışma kültürünü tanımlamak için sık sık N kelimesini ve “kölelik” veya “plantasyon” gibi diğer ırkçı veya ayrımcı terimleri kullandığını iddia ediyor. Ayrıca Tesla'nın banyo duvarlarına, banklara, dolaplara ve iş istasyonlarına "KKK", N harfi ve gamalı haç çizimleri içeren ırkçı grafitiler bıraktığı iddia edildi.

Eski bir işçi olan Jasmin Wilson, iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından cinsel ve ırksal olarak taciz edildiğini iddia ediyor. Yöneticilerinin, ayrımcılığı bildirmek için hiçbir şey yapmadığı ve bunun yerine şikayetlerine misilleme olarak Wilson'u hedef alan politikalar oluşturduğu iddia edildi.

Bu en son dava, Tesla'yı iddia edilen ırk ayrımcılığı ve diğer işyeri tacizi biçimleriyle hedef alan birçok davadan sadece biri. Geçen yıl, siyahi eski bir asansör operatörü Tesla'yı ırk ayrımcılığını önlemek için yeterince harekete geçmemek ile suçlayan davasını kazandı ve Tesla’dan 15 milyon dolarlık indirimli ödeme aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.