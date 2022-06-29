Tesla, Kaliforniya'daki ofisinde 200 kişiyi daha işten çıkardı. Şirket, işten çıkarmalarla ilgili hiçbir gerekçe söylemedi. Ancak yaşanan gelişmeler, Elon Musk'ın bir ay önce verdiği "Çalışan sayısını yüzde 10 azaltın" talimatının gerçekleştirildiğini düşündürüyor.

Piyasaya sürdüğü modellerle otomobil sektöründe elektrik devriminin başlamasına çok ciddi katkıda bulunan Tesla'da resmi olarak kabul edilmese de bir kriz patlak vermiş durumda. Hatırlayanlarınız olacaktır; Elon Musk, yaklaşık bir ay önce yaptığı bir açıklamada şirketin yüzde 10'unun, yani 10 bin Tesla çalışanının işten çıkarılması gerektiğini söylemişti. Geçtiğimiz hafta ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmış, Tesla'nın işten çıkardığı bir grup eski çalışan, şirkete dava açmıştı.

Tesla cephesinde yaşananlar bunlarla sınırlı değil. Daha birkaç gün önce Elon Musk tarafından yapılan bazı açıklamalar servis edildi. Dünyanın en zengin insanı, verdiği bir röportajda Berlin, Austin ve Teksas'ta bulunan Tesla fabrikalarının milyarlarca dolar zarar ettiğini söylüyordu. İşte tüm bu olaylar hala çok sıcakken bir gelişme daha yaşandı. Tesla, bu kez de otonom sürüş sisteminin geliştirilmesi için çalışan 200 kişiyi daha işten çıkardı.

Elon Musk'ın 'Çalışan sayısını yüzde 10 azaltın' talimatı gerçek mi oluyor?

İlk kez Bloomberg tarafından servis edilen habere göre Tesla'nın son işten çıkarma girişimi, Kaliforniya'daki ofiste gerçekleştirildi. İşten çıkarılan kişilerin çoğu, otonom sürüş sisteminin eğitimi üzerinde çalışıyorlardı ve saatlik elemanlardı. Yani nispeten düşük vasıflılardı ve diğer çalışanlardan daha az para kazanıyorlardı. İşten çıkarmayı irdeleyen TechCrunch'a göre söz konusu ofiste 276 çalışan vardı ve işten çıkarmalar sonucunda burada çalışan sayısı 80'e kadar azaldı. Peki Tesla'da neler oluyor? Piyasa değerine göre dünyanın en 'büyük' otomobil şirketi olan Tesla, neden bu denli büyük bir krizin içinde?

Açık konuşmak gerekirse COVID-19 kaynaklı çip krizi, en çok da otomobil sektörünü vurdu. Tesla da bu durumdan doğrudan etkilendi. Ancak sektördeki tek isim Tesla değil. Diğer şirketler de bu süreçte küçülmeye gittiler ancak bu denli büyük bir kriz, Tesla haricinde yaşanmadı. Yaşanan gelişmeler, Elon Musk'ın bir ay önce verdiği "Çalışan sayısını yüzde 10 azaltın" talimatının gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor...