Tesla Tam Otonom Sürüş Betası, Kavşaktaki Yayayı Gördü

Tesla'nın tam otonom sürüş betasını kullanan bir araç, bir dört yol ağzından geçerken karşıdaki yayayı görerek ona yol verdi. Şirket, önümüzdeki dönemde tüm Tesla'lara opsiyonel olarak bu yazılımı sunmayı hedefliyor.

Başında son dönemin en popüler girişimcilerinden biri olan Elon Musk'ın bulunduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, şu sıralar tüm odağını tam otonom sürüş yazılımına çevirmiş durumda. Şu anda Tesla marka araçlarda olan otonom sürüş, direksiyonun başında bir şoför olmadan kullanılamıyor. Tesla, tam otonom sürüşte amacına ulaşırsa şoför araca çok fazla müdahale etmek zorunda kalmadan istediği yere gidebilecek.

Tesla, geçtiğimiz ay ilk tam otonom sürüş beta yazılımını sınırlı sayıda araç için yayınlamaya başladı. Son birkaç hafta içerisinde bu beta testlerinden gelen geri bildirimleri inceleyen ve gerekli hata düzeltmelerini yapan şirket, daha yetenekli bir otonom sürüş deneyimi için yeni güncelleme yayınladı.

Tam otonom sürüş betası, kavşakta yayalar için durabiliyor

Tesla'nın üzerinde çalıştığı bu proje, otomobil endüstrisinin geleceği olarak gösteriliyor. Beta çalışmalarına katılan bir Tesla sahibinin paylaştığı bir videoda ise bu sistemin nasıl çalıştığı çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Tesla'nın tam otonom sürüş beta yazılımını kullanan bir araç, bir kavşağa geldiğinde diğer tarafta beliren yayayı görüyor ve geçmesi için o kişiye öncelik veriyor. Bu da Tesla'nın tam otonom sürüşte sağlam bir iş yaptığını bizlere gösteriyor. ,

Ayrıca araç kavşaktan geçerken başka bir otomobilin olmadığı görülüyor. Belki daha fazla araç ve yaya olsaydı, Tesla'nın kavşağı geçmesi daha zor bir hal alabilirdi. Yine de tam otonom sürüşün son derece emin adımlarla ilerlediğini görebiliyoruz.